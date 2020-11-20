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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Назван расширенный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Форварды Василий Пономарев, Владислав Фирстов, Егор Афанасьев и Тахир Мингачёв вошли в расширенный состав сборной России для игроков до 20 лет для подготовки к молодежному чемпионату мира-2021, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Турнир пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сбор российской команды перед молодежным чемпионатом мира стартует 29 ноября в Новогорске. 13 декабря сборная России отправится в Эдмонтон. а 22 и 24 декабря проведет товарищеские матчи с командами Словакии и Канады.

Полностью расширенный состав молодежной сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА);.

защитники: Роман Бычков («Локомотив»), Александр Кирпичников («Трактор»), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семён Чистяков («Авангард»);.

нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачёв (оба — ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Василий Пономарев («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс»), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

Молодежная сборная России в первом для себя матче на турнире 25 декабря сыграет с командой США.

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