Назван расширенный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

Турнир пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сбор российской команды перед молодежным чемпионатом мира стартует 29 ноября в Новогорске. 13 декабря сборная России отправится в Эдмонтон. а 22 и 24 декабря проведет товарищеские матчи с командами Словакии и Канады.