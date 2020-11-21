Правительство РФ одобрило выделение средств на возведение хоккейной арены в Омске к МЧМ

«Проект распоряжения направлен на выполнение международных обязательств в части проведения в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, а также создание условий для развития хоккея, следж-хоккея, фигурного катания, шорт-трека и массового спорта в Омской области», — говорится в сообщении.

Также правительство РФ одобрило внесение изменений в распределение объемов субсидий на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное приложением № 34 (таблица № 66) к закону № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Кроме того, в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России поддержало проект стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.