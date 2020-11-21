Вице-президент ИИХФ выступил за перенос ЧМ-2021 из Беларуси

«Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал. Считаю, матчи ЧМ-2021 нужно переносить из Минска. Верю, что так и будет», — написал Куммола в своём «твиттере».