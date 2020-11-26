Минское соглашение: в IIHF не планируют перенос чемпионата мира — 2021

В хоккейном мире не утихают споры вокруг предстоящего в 2021 году чемпионата мира и призывы сменить место его проведения из-за продолжающихся в Белоруссии протестов. Но структура, ответственная за выбор хозяев турнира, пока далека от решения отобрать соревнование у Минска. По информации «Известий», после заседания совета Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) руководство организации по-прежнему склоняется к тому, что первенство планеты пройдет в Белоруссии и Латвии. Оно запланировано на период с 21 мая по 6 июня.

Просьбы и протесты

Совет IIHF заседал три дня — с 17 по 19 ноября. Официально хоккейные чиновники рассматривали многостраничный отчет о готовности к проведению турнира. Еще до начала совета СМИ утверждали, что в основном обсуждение будет посвящено вопросам безопасности. Именно она вызывает сомнения на фоне многотысячных митингов в Белоруссии.

Призывы международных организаций к переносу турнира из Минска начались сразу после начала протестов в республике. Они ссылались на нарушения прав человека, но IIHF не раз подчеркивала, что не будет поддаваться на политическое давление. Правительство Латвии в Минске просило IIHF отобрать у столицы Белоруссии чемпионат мира, пригрозив самой отозвать гарантии на проведение турнира в Риге, если его не перенесут из Минска, а в самом городе не изменится обстановка.

При этом хоккейная Латвия была не так категорична. Генсек национальной хоккейной федерации Виестурс Козиолс сказал, что они хотят проводить турнир совместно с Минском. Это заявление было сделано уже после письма правительства Латвии в IIHF с просьбой о переносе. Правда, по мнению бывшего президента федерации хоккея Латвии Кирова Липмана, возглавлявшего организацию в 1998—2016 годах и входившего тогда в руководящие органы IIHF, с сентября ситуация существенно изменилась.

— В то время IIHF категорически отвергла заявление руководства страны и сказала, что не собирается менять хозяев ЧМ, — заявил «Известиям» Липман. — Поэтому Козиолс выступил с заявлением о желании проводить турнир совместно с Минском, чтобы выглядеть хорошим в глазах Рене Фазеля (президент IIHF. — «Известия») и Хорста Лихтнера (генеральный секретарь IIHF. — «Известия»). Но он участвовал в совещаниях, где Латвия формировала позицию с призывом отобрать у белорусов соревнование. Сейчас же при всей дипломатичности риторики IIHF, по моим данным, есть понимание, что обстановка на улицах не оставляет шансов провести там чемпионат мира. Зная Фазеля, я понимаю, что он хотел бы до последнего сохранить ситуацию такой, какая есть сейчас, но склоняюсь к тому, что ему всё равно придется идти на перенос из Минска.

Пока из хоккейных национальных федераций против ЧМ в Минске открыто выступили только руководители финской и чешской.

По информации «Известий», IIHF готова дальше держаться за варианты с Минском и Ригой. Как сообщил источник в организации, любой перенос сейчас накладен, поскольку это приведет к авральной подготовке в других городах Европы или Канады, о переносе в которую также ходили слухи.

— Обсуждался вариант провести весь турнир в Риге, где могли подобрать вторую арену, но местные власти не смогли дать финансовых гарантий по организации чемпионата в одиночку, — сообщил собеседник редакции. — К тому же ситуация с коронавирусом и позиция белорусских властей заставляют IIHF держаться за Минск. Формально чемпионат мира 2020 года в Швейцарии был отменен после запрета на проведение массовых мероприятий местным правительством. Все знают, что Лукашенко — единственный, кто никаких подобных запретов не вводил. И, скорее всего, не введет в следующем году, ограничившись согласованным с IIHF жестким санитарным контролем. Но при таком партнере федерация вряд ли будет вынуждена разрывать договоры со спонсорами и проводить прочие сложные процедуры, как это случилось в случае с ЧМ-2020. Ни один другой город таких гарантий дать не может.

В федерации хоккея Белоруссии подтвердили, что совместно с коллегами из IIHF и Латвии рассматривают дополнительные сценарии проведения турнира, если того потребует эпидемиологическая обстановка. Напомним, 18 ноября Международная федерация хоккея отменила 18 турниров из-за коронавируса. Чемпионат мира по хоккею в Белоруссии и Латвии всё же решено провести.

— Причиной отмены целого ряда турниров стала ситуация с пандемией коронавируса, поэтому нами был разработан и направлен в IIHF целый пакет профилактических мер, — рассказала «Известиям» пресс-секретарь федерации хоккея Белоруссии Евгения Никитина. — Мы продолжаем планомерную подготовку к турниру, совместно с нашими коллегами из IIHF и Латвии рассматриваем дополнительные сценарии проведения первенства, если того потребует эпидемиологическая обстановка: организацию «чистой зоны» для команд, возможность ограниченного присутствия болельщиков на трибунах и т. д. Многое нами уже сделано: разработана билетная программа, идут согласования официальных церемоний чемпионата, утверждены основные гостиницы для размещения участников и гостей турнира, составлена волонтерская программа, готовятся планы проведения тренерского симпозиума и многое другое.

Был ли Фазель

На прошлой неделе канадский журналист Райан Кеннеди сообщил, что IIHF планирует перенести минские матчи первенства в Москву. Якобы Рене Фазель направляется в Россию, чтобы встретиться с президентом Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком. При этом Кеннеди отмечал, что Рига свои игры сохранит. Но сам Третьяк эту информацию опроверг.

По данным «Известий», Рене Фазель в последние недели в Москву и вообще в Россию не приезжал и переговоров с ФХР о переносе части ЧМ-2021 не вел.

— Решение о смене организатора чемпионата мира принимает исключительно Международная федерация хоккея, — прокомментировали «Известиям» ситуацию в ФХР. — В настоящее время такое решение не принято. ФХР действует по плану Международной хоккейной федерации. В настоящее время в ФХР не поступало предложения принять ЧМ-2021. В случае такого обращения федерация рассмотрит возможность проведения этого турнира. ФХР убедительно просит доверять только тем новостям о чемпионате мира, источником которых является IIHF.

По мнению Кирова Липмана, европейское сообщество в случае переноса минской части ЧМ в Москву одобрит этот шаг. Кроме того, он исключил вариант с проведением всего турнира в Риге.

— Лично я уверен, что в Латвии одобрят проведение ЧМ совместно с Россией, поскольку у вас в стране нет всего того безобразия, что устраивает белорусский ОМОН с протестующими, — резюмировал функционер. — И точно IIHF не будет отказываться от идеи проведения турнира в двух странах. В этом смысле нам надо было раньше думать. Ведь изначально чемпионат мира должен был пройти только в Риге. Еще в бытность главой федерации я «пробивал» эту историю с прицелом на 2018−2020 годы, но Фазель просил меня уступить Словакии, Дании и Швейцарии, поскольку одни давно не проводили ЧМ, а датчане вообще впервые получили его. Но Рене обещал, что ЧМ-2021 будет за Латвией, а я гарантировал, что в Риге будет второй «холл», как мы сделали в комплексе «Сконто» к ЧМ-2006. Официально город получил ЧМ в 2017 году, когда я уже ушел из федерации, а новое руководство не озаботилось подготовкой второго «холла» и само предложило белорусам провести турнир совместно. Более того, отдало Минску решающие матчи, хотя там чемпионат мира был совсем недавно, в 2014 году. И получается, что наша федерация просто подставила IIHF, которая теперь вынуждена придумывать, как разрешить ситуацию с Белоруссией. А ведь пойди всё по изначальному плану и ЧМ-2021 сразу дали бы Риге, сейчас мы бы с вами не разговаривали на тему переносов.

Напомним, Латвия должна принять матчи группы B (Канада, Финляндия, США, Швейцария, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан) и два четвертьфинала, а Минск — матчи группы A (Россия, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Великобритания, Белоруссия), два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.