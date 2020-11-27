В Америке назвали лучших игроков за всю историю МЧМ. Буре — второй, канадцев нет в тройке!
Легенде российского хоккея не хватило всего одного очка, чтобы обойти великого Петера Форсберга.
Легенде российского хоккея не хватило всего одного очка, чтобы обойти великого Петера Форсберга.
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Впрочем, и без этой десятки Форсберг был бы одним из лучших: на его счету 5 матчей с четырьмя очками, а 32 передачи — это на 10 больше, чем у второго лучшего ассистента в рейтинге.
Буре вошёл в историю турниров как единственный игрок, кто забивал в среднем гол за игру на протяжении всех трёх МЧМ, в которых принимал участие. Павел отличался голами в 16 матчах из 21.
Замкнул тройку легендарный защитник Вячеслав Фетисов, у которого в 14 матчах 15 очков. Фетисов выступал на МЧМ в 1977 и 1978 годах, когда турнир только набирал обороты.
Он выиграл молодёжных чемпионата мира и стал первым и единственным защитником, кто взял своеобразный
На пятом месте расположился Джордан Эберле, который стал символом канадского блеска десятилетней давности. За 12 матчей он забросил 14 шайб и набрал 26 очков, взяв серебро и золото. Эберле стал одним из четырёх игроков в истории, кто забивал по голу и набирал не мене 2 очков в среднем за матч.
Канада и СССР/ Россия выиграли совместно 31 из 44 золотых медалей МЧМ, поэтому неудивительно, что четыре места в первой пятёрке занимают представители именно этих стран.
Топ-25 игроков на МЧМ, рейтинг телекомпании TSN:
1. н. Петер Форсберг (Швеция);
2. н. Павел Буре (СССР);
3. з. Вячеслав Фетисов (СССР);
4. н. Уэйн Гретцки (Канада);
5. н. Джордан Эберле (Канада);
6. н. Маркус Нэслунд (Швеция);
7. н. Владимир Крутов (СССР);
8. н. Роберт Райхел (Чехия);
9. н. Эрик Линдрос (Канада);
10. н. Александр Могильный (СССР);
11. н. Александр Овечкин (Россия);
12. в. Кэри Прайс (Канада);
13. н. Владимир Ружичка (Чехия);
14. з. Райан Эллис (Канада);
15. з. Рейо Руотсалайнен (Финляндия);
16. н. Евгений Кузнецов (Россия);
17. в. Евгений Белошейкин (СССР);
18. н. Яромир Ягр (Чехия);
19. н. Джон Таварес (Канада);
20. н. Эса Тикканен (Финляндия);
21. в. Мэнни Легаси (Канада);
22. н. Зак Паризе (США);
23. н. Патрис Бержерон (Канада);
24. н. Филип Форсберг (Швеция);
25. з. Михаил Татаринов (СССР).
Стоит отметить, что в Европе этот рейтинг также вызвал большой интерес и даже удивление. «Форсберг набрал
«Фоппа стал лучше, чем Гретцки! Его назвали выше, чем Буре, Фетисова и Уэйна. Петер против Павла, лучший бомбардир против лучшего снайпера — Форсберг победил с перевесом в одно очко», — констатировал Маттиас Карлссон из Aftonbladet. Всего же шведов в рейтинге трое (Маркус Нэслунд — шестой, Филип Форсберг — на 24-м месте).
12 членов комиссии, голосовавших в рейтинге:
Павел Барта (isport.cz), Тим Бернхардт (скаут НХЛ), Крейг Баттон (TSN), Дэвид Конте (скаут «Айлендерс»), Павел Лысенков (Матч ТВ), Горд Миллер (TSN), Крис Питерс (ESPN), Эндрю Подниекс (ИИХФ), Боб Маккензи (TSN), Эл Мюррей (директор скаутов «Тампа-Бэй»), Ристо Пакаринен (хоккейный писатель, Финляндия), Шимон Шемберг (Альянс европейских хоккейных клубов).
Максим Замятин