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10:55 (мск), источник: ТАСС

Стал известен расширенный состав сборной США на молодежный чемпионат мира по хоккею

ТАСС, 1 декабря. Сборная США по хоккею опубликовала расширенный состав на молодежный чемпионат мира для игроков не старше 20 лет 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея США (USA Hockey).

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Источник: AFP 2020

В состав сборной вошли:

голкиперы Дрю Коммессо, Спенсер Найт, Дастин Вольф;.

защитники Брок Фэйбер, Дрю Хэллесон, Райан Джонсон, Джексон Лякомб, Кэм Макдональд, Джейк Сэндерсон, Генри Тран, Алекс Влашич, Кэм Йорк;.

нападающие Джон Бичер, Мэттью Бениерс, Бретт Берард, Мэтью Болди, Томас Бордело, Бобби Бринк, Брендан Бриссон, Коул Кофилд, Сэм Коланджело, Джон Фариначчи, Артур Калиев, Роберт Мастросимоне, Патрик Мойнихан, Ник Робертсон, Лэндон Слаггерт, Алекс Тюркотт, Тревор Зеграс.

Клубы Национальной хоккейной лиги из данного состава представляет только Робертсон, на счету которого четыре матча и один гол в составе «Торонто» в прошлом сезоне.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России будет играть в группе В, первым соперником россиян на турнире станет сборная США. Помимо них, в группе выступят команды Швеции, Чехии и Австрии. В ноябре российская сборная молодежным составом выиграла первый этап Евротура — Кубок Карьяла. Молодежная сборная США является четырехкратным чемпионом мира.

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