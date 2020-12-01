Стал известен расширенный состав сборной США на молодежный чемпионат мира по хоккею

Клубы Национальной хоккейной лиги из данного состава представляет только Робертсон, на счету которого четыре матча и один гол в составе «Торонто» в прошлом сезоне.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России будет играть в группе В, первым соперником россиян на турнире станет сборная США. Помимо них, в группе выступят команды Швеции, Чехии и Австрии. В ноябре российская сборная молодежным составом выиграла первый этап Евротура — Кубок Карьяла. Молодежная сборная США является четырехкратным чемпионом мира.