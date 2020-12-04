Первый номер драфта НХЛ — 2020 Лафренье не сыграет на молодежном чемпионате мира
Нападающий
Нападающий
«После продолжающихся переговоров с «Рейнджерс» Федерация была проинформирована, что Алексис Лафренье не будет представлять Канаду на молодежном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне. Хотя мы разочарованы, что Алексис не сможет присоединиться к нашей команде, мы понимаем и уважаем решение, принятое «Рейнджерс», — цитирует Hockey Canada старшего
Напомним, 19-летний Лафренье был выбран под первым номером на драфте НХЛ-2020. В январе этого года Алексис выиграл МЧМ-2020 со сборной Канады и стал самым ценным игроком турнира.
Молодежный чемпионат мира — 2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.