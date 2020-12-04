Первый номер драфта НХЛ — 2020 Лафренье не сыграет на молодежном чемпионате мира

«После продолжающихся переговоров с «Рейнджерс» Федерация была проинформирована, что Алексис Лафренье не будет представлять Канаду на молодежном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне. Хотя мы разочарованы, что Алексис не сможет присоединиться к нашей команде, мы понимаем и уважаем решение, принятое «Рейнджерс», — цитирует Hockey Canada старшего вице-президента Федерации по сборным командам Скотта Сэлмонда.