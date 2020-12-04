Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Локомотив
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Хоккей. КХЛ
3.12
ЦСКА
Динамо Мн
24
Хоккей. КХЛ
3.12
Витязь
Торпедо НН
23
Хоккей. КХЛ
3.12
Нефтехимик
Ак Барс
16
Хоккей. КХЛ
5.12
Амур
Сочи
Все события
Фоторепортажи
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
12:09 (мск), источник: Sport24

Первый номер драфта НХЛ — 2020 Лафренье не сыграет на молодежном чемпионате мира

Нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Алексис Лафренье не примет участия в молодежном чемпионате мира. Об этом сообщила Федерация хоккея Канады.

Наверх

«После продолжающихся переговоров с «Рейнджерс» Федерация была проинформирована, что Алексис Лафренье не будет представлять Канаду на молодежном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне. Хотя мы разочарованы, что Алексис не сможет присоединиться к нашей команде, мы понимаем и уважаем решение, принятое «Рейнджерс», — цитирует Hockey Canada старшего вице-президента Федерации по сборным командам Скотта Сэлмонда.

Напомним, 19-летний Лафренье был выбран под первым номером на драфте НХЛ-2020. В январе этого года Алексис выиграл МЧМ-2020 со сборной Канады и стал самым ценным игроком турнира.

Молодежный чемпионат мира — 2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Русская гимнастка хочет ванну за $1 млн! Она - в топ-25 самых сексуальных женщин России
«Харрасмент». Жена Малкина выложила новое фото — подписчики в восторге
Это не худший сезон России в еврокубках. Раньше было еще хуже
Каррера без плей-офф. Главное в Лиге Европы
Источник: Месси перейдёт в «ПСЖ» летом 2021 года
Россию в рейтинге коэффициентов УЕФА скоро догонит Австрия
«Реал Мадрид» провел первые переговоры с Маурисио Почеттино
Российский призер Олимпиады в Сочи получил гражданство Швейцарии
Бой Тайсон — Джонс собрал больше денег, чем поединок Хабиба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь