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21:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бах: МОК ждет решение IIHF о возможном переносе ЧМ-2021 по хоккею

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Семен Галькевич. Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшие дни ждет решения Международной федерации хоккея (IIHF) о возможном переносе чемпионата мира-2021 в Белоруссии после запуска процедуры против главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, заявил глава МОК Томас Бах.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи со сложившейся ситуацией в Белоруссии. Глава IIHF Рене Фазель заявлял, что организация делает всё возможное, чтобы турнир состоялся в двух изначально выбранных странах.

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«Мы информировали IIHF, что запустили процедуру против Дмитрия Баскова, президента Белорусской федерации хоккея и члена НОКа. Сейчас слово за IIHF, время для них принять решение. Они следят за ситуацией, обсуждают этот вопрос. В течение ближайших дней, недель мы ожидаем от них решения», — заявил Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК.

Ранее в понедельник Бах объявил, что МОК временно запретил президенту Белоруссии и главе Национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко и другим руководителям НОК, в том числе Баскову, участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.

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