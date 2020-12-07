Бах: МОК ждет решение IIHF о возможном переносе ЧМ-2021 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи со сложившейся ситуацией в Белоруссии. Глава IIHF Рене Фазель заявлял, что организация делает всё возможное, чтобы турнир состоялся в двух изначально выбранных странах.

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

«Мы информировали IIHF, что запустили процедуру против Дмитрия Баскова, президента Белорусской федерации хоккея и члена НОКа. Сейчас слово за IIHF, время для них принять решение. Они следят за ситуацией, обсуждают этот вопрос. В течение ближайших дней, недель мы ожидаем от них решения», — заявил Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК.