Фазель: МОК не станет вмешиваться в вопрос проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года

«Никак не может повлиять, это разные вещи, — сказал Фазель в ответ на вопрос, может ли МОК повлиять на вопрос проведения турнира. — МОК следит сейчас за определенными атлетами и обеспокоен подготовкой Токио к Олимпийским играм, и я тоже обеспокоен ситуацией вокруг господина Баскова. Но по отношению к чемпионату мира решение будет принимать именно IIHF. Я на 100% уверен, что МОК не станет вмешиваться в наше решение, и об этом же ясно сказал Томас Бах (президент МОК — прим. ТАСС)».