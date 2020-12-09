Шесть больших российских талантов, которых мы теряем. А ведь они подавали огромные надежды

Яркий взлет и неожиданный спад — так в четырех словах можно описать карьеры нескольких больших российских талантов, выступавших на последних молодежных чемпионатах мира.

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Их высоко ценили в сборной и/или за океаном, но нынешний сезон складывается неудачно. Кого-то подкосил бессмысленный обмен, кто-то не смог перестроиться с молодежки на взрослый уровень, а некоторым мешают проблемы с психологией.

Петр Кочетков, вратарь

Статистика в сезоне-2020/21: «Витязь» (КХЛ): 4 матча, 2,69 КН, 90,9% отраженных бросков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzBxGWSIgBN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzBxGWSIgBN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzBxGWSIgBN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Pyotr Kochetkov (@kochetkov74)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кочетков стал одним из главных открытий МЧМ-2019. Причем перед турниром шансы его коллеги Даниила Тарасова стать первым номером оценивались не намного ниже. Но уже в Ванкувере Петр выиграл конкуренцию у проспекта «Коламбуса» и был признан лучшим вратарем турнира.

Впечатляющая игра Кочеткова не осталась незамеченной скаутами НХЛ. На драфте-2019 «Каролина» выбрала российского вратаря под 36-м номером. Выше него из вратарей ушел только Спенсер Найт — «Флорида» не пожалела ради американца 13-й пик. Правда, на тот момент в КХЛ Петр провел только два матча.

В «Сочи» рассчитывали, что в сезоне-2019/20 Кочеткова станут чаще привлекать к основе, но планам помешал СКА. Коллекцию вратарей армейцы пополнили бронзовым призером МЧМ. Самому Петру этот обмен ничего хорошего принес: он проиграл конкуренцию Магнусу Хелльбергу и Алексею Мельничуку и провел за СКА всего 6 матчей. А в конце октября 2019-го армейцы обменяли вратаря в «Витязь».

Казалось, что в Подольске, где конкуренция среди вратарей намного ниже, Кочетков сможет вернуть уверенность в себе. Однако голкипер до сих пор не выбрался из кризиса. Какое-то время Петра мучили травмы, а главный тренер «Витязя» Михаил Кравец отмечал, что Кочеткову нужно решить проблемы с психологией. В нынешнем сезоне у голкипера ни одной победы за подмосковный клуб в четырех матчах.

Павел Дорофеев, нападающий

Статистика в сезоне-2020/21: «Челмет» (ВХЛ): 25 матча, 10 (4+6) очков, «Белые Медведи» (МХЛ): 2 матча, 4 (2+2) очка, «Трактор» (КХЛ): 1 матч, 0 очков.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BpFc3A0FUCC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Solistic (@mr.solistic)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Буквально год назад Павла Дорофеева считали одним из сильнейших форвардов страны по своему возрасту. В 17 лет он провел полноценную предсезонку с «Металлургом», а в скором времени дебютировал в КХЛ. Не последнюю роль в прогрессе Павла сыграл главный тренер Йозеф Яндач, который не боялся доверять молодому таланту. При этом время от времени Дорофеева отправляли на помощь «Стальным Лисам», но казалось, что этот уровень игрок уже перерос.

На драфте-2019 «Вегас» выбрал магнитогорца под 79-м номером в третьем раунде. В том же году Валерий Брагин вызвал Дорофеева на молодежный чемпионат мира в Канаду. Наша сборная осталась в шаге от золота, а Павел стал одним из антигероев финала. До сих пор перед глазами его необъяснимое удаление в концовке, которое окончательно прибило команду в психологическом плане.

Вернулся из сборной Дорофеев абсолютно не похожим на себя. Ему все также доверяли время в КХЛ, но невероятными достижениями он не запомнился. Летом «Металлург» включил Павла в трехсторонний обмен со СКА и «Трактором», и нападающий переехал в Челябинск. Что может быть лучше для выхода из кризиса? Однако в основу его привлекли лишь однажды, а большую часть сезона Дорофеев провел в «Челмете». Но и на уровне ВХЛ суперрезультативностью проспект «Вегаса» не отличается.

Сильные стороны Павла всем известны: мягкие кисти, габариты, катание. Ему бы научиться использовать их в правильном ключе, решить внутренние проблемы и добавить наглости. Тогда мы снова увидим форварда, приглянувшегося «Вегасу».

Кирилл Слепец, нападающий

Статистика в сезоне-2020/21: «Буран» (ВХЛ) — 13 матчей, 4 (3+1) очка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4xn1cTob9J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4xn1cTob9J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4xn1cTob9J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккей | Трансферы | Драки КХЛ (@khl_draki_transfers_hockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фишка Валерия Брагина — приглашать в сборную крутых ролевиков. В 2019 году одним из них стал Кирилл Слепец — ночной кошмар для бригад большинства соперника. Быстрый форвард с отличным контролем шайбы своими молниеносными прорывами к чужим воротам заставлял тренеров противников хвататься за голову. Однако в основе «Локомотива» лучшему снайперу молодежки-2019 полноценного шанса не давали очень долго. На нападающего откровенно не обращали внимания, хотя летом его задрафтовала «Каролина» под 152-м номером.

Прийти в себя помогла скрытая аренда в рижское «Динамо», где Слепец стабильно получал игровое время. Этим летом ярославцы вернули форварда, но только для того, чтобы сослать его в фарм-клуб. В этом сезоне Слепец прочно осел в ВХЛ, где, впрочем, статистикой не впечатляет.

Александр Хованов, нападающий

Статистика в сезоне-2020/21: «Ак Барс» (КХЛ): 7 матчей, 0 (0+0) очков, «Барс» (ВХЛ): 14 матчей, 15 (4+11) очков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEb_P88IwOH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEb_P88IwOH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEb_P88IwOH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexander Khovanov (@alex_khovanov31)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Хованов еще в 2017 году отправился покорять Северную Америку, выбрав в качестве трамплина юниорскую лигу Квебека. За два сезона нападающий показал отличную результативность, за что в 2019 году «Миннесота» предложила ему трехлетний контракт-новичка. Хованов, дожидаясь своего шанса в НХЛ, не сбавлял обороты и продолжил зажигать в QMJHL — 99 (32+67) очков в 51 матче регулярки-2019/20.

Весной коронавирус спутал планы спортивного мира. АХЛ, где теоретически мог сыграть Александр, завершила сезон досрочно. «Миннесота» хотела вызвать Хованова в тренировочный лагерь перед возобновлением сезона, но стороны понимали, что попасть в заявку молодой форвард сможет только в случае форс-мажора. Поэтому от идеи отказались. А чтобы проспект не сидел как минимум полгода без дела, «Уайлд» отпустили Александра до конца сезона в КХЛ, где он договорился с «Ак Барсом».

Но в топ-клубе КХЛ с мощной центральной линией у молодого парня игра не задалась. Ноль очков в семи матчах, слухи о конфликте с Квартальновым и обмене — командировка в фарм-клуб была наиболее логичным выходом из положения. В «Барсе» нападающий стабильно набирает очки, но вряд ли он ждал, что временное возвращение в Россию обернется понижением до ВХЛ.

Клим Костин, нападающий

Статистика в сезоне-2020/21: «Авангард» (КХЛ): 17 матчей, 2 (0+2) очка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5PlyTDIoKV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5PlyTDIoKV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5PlyTDIoKV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккей 2020: НХЛ, КХЛ, видео (@hockey_khl_nhl_sportsru)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Три сезона капитан бронзовой молодежки-2019 ждал своего шанса сыграть в НХЛ. «Сент-Луис» задрафтовал Костина под 31-м номером в 2017 году, но два года россиянин безвылазно провел в АХЛ в «Сан-Антонио». Только в минувшей регулярке Клим отыграл четыре матча в НХЛ, забросил одну шайбу, заслужил поездку в «пузырь», но в плей-офф мы его так и не увидели.

Как и в ситуации с Ховановым, руководство «Блюз» грамотно оценило ситуацию и разрешило своему проспекту получить практику в КХЛ, где игрок договорился с «Авангардом». Для «ястребов» временный контракт с Климом — не усиление здесь и сейчас. Это расчет менеджеров омичей, который закрепили права на талантливого хоккеиста. Сейчас же Костин объективно проигрывает конкуренцию в верхних звеньях, забить хотя бы гол ему пока тоже не удается.

Герман Рубцов, нападающий

Статистика в сезоне-2020/21: «Сочи» (КХЛ): 27 матчей, 5 (1+4) очков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEQwP9WF9_6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEQwP9WF9_6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEQwP9WF9_6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Новости Сочи «SochiNews» (@sochinews.io)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После бронзового МЧМ-2017, где Герман не набрал ни одного очка в 5 матчах, он расторг контракт с «Витязем» и отправился в юниорскую лигу Квебека. Однако за четыре года в основе «Филадельфии», которая выбрала его на драфте-2016 в первом раунде, Рубцов провел только четыре матча.

Летом «Флайерз» отпустили Германа в Россию, где он подписал контракт с «Сочи». Клуб из нижней части таблицы — идеальное место для развития молодого игрока с определенными задатками. Давление минимальное, игрового времени — предостаточно. Выходи, доказывай и веди команду за собой.

Вот только в КХЛ Рубцов так и не освоился. Пока у него лишь один гол в 27 матчах — от хоккеиста, считавшегося большим талантом, ждут большей эффективности в атаке. Иной раз сразу и не скажешь, играл в определенном матче Герман или нет, пока не посмотришь заявку.