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18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IIHF допустила проведение чемпионата мира 2021 года в России

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает несколько вариантов для определения места проведения чемпионата мира 2021 года, включая возможность организации турнира в России, заявил РИА Новости глава IIHF Рене Фазель.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи со сложившейся ситуацией в Белоруссии.

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«Есть несколько вариантов развития сценария, касаемо предстоящего чемпионата мира. Латвия сделала нам предложение и заверила, что может провести чемпионат мира с участием 16 команд. Также у нас есть предложение от (президента Федерации хоккея России) Владислава Третьяка провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Также мы можем провести чемпионат мира с участием 16 сборных в Минске», — заявил Фазель.

«У нас есть время до января, чтобы принять итоговое решение по месту проведения. Я по-прежнему надеюсь, что ситуация вокруг Минска успокоится, говорю о политических моментах. Мы уже проводили турнир в Минске, и болельщики там фантастические. Первоочередная задача для меня — провести турнир в принципе. Вторая — провести его в Минске и Риге, как и было задумано. Если не удастся сделать так, тогда будем обсуждать иные варианты, в том числе проведение в России», — добавил он.

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