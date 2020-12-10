IIHF допустила проведение чемпионата мира 2021 года в России

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи со сложившейся ситуацией в Белоруссии.

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«Есть несколько вариантов развития сценария, касаемо предстоящего чемпионата мира. Латвия сделала нам предложение и заверила, что может провести чемпионат мира с участием 16 команд. Также у нас есть предложение от (президента Федерации хоккея России) Владислава Третьяка провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Также мы можем провести чемпионат мира с участием 16 сборных в Минске», — заявил Фазель.