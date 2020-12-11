Ларионов: Позволяю хоккеистам играть так, как в клубах им запрещают

«Понятно, что чемпионат мира — это не Кубок Карьяла, в Эдмонтоне будет другое давление, другой интерес, весь мир будет следить за турниром. И игра в обороне — это ключевое слово для нас. При этом каждый знает, что он делает в атаке, каждый играет друг за друга. У нас позволяется игрокам делать то, что они умеют, проявлять свой талант, потому что парни в команде хорошо обучены технически. Что запрещается в клубах, у нас разрешено», — сказал Ларионов журналистам.