Ларионов: Позволяю хоккеистам играть так, как в клубах им запрещают

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.
«Понятно, что чемпионат мира — это не Кубок Карьяла, в Эдмонтоне будет другое давление, другой интерес, весь мир будет следить за турниром. И игра в обороне — это ключевое слово для нас. При этом каждый знает, что он делает в атаке, каждый играет друг за друга. У нас позволяется игрокам делать то, что они умеют, проявлять свой талант, потому что парни в команде хорошо обучены технически. Что запрещается в клубах, у нас разрешено», — сказал Ларионов журналистам.
«Думаю, что в Эдмонтоне мы сможем показать хоккей еще даже интереснее, чем на Кубке Карьяла. Ведь мы сейчас две недели плодотворно работали, и это помогло команде. У нас неплохая “химия” в каждом звене. Конечно, игра в обороне важна, и есть моменты, где надо сыграть более аккуратно. Но мы просто не имеем права отнимать у парней в этом возрасте те качества, благодаря которым они попали в сборную», — отметил Ларионов.