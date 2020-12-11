Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Торпедо НН
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
21Мир прощается с Диего Марадоной
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ларионов: Позволяю хоккеистам играть так, как в клубах им запрещают

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов сказал, что не будет запрещать хоккеистам команды демонстрировать свои лучшие качества, с чем они порой сталкиваются в клубах.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.

«Понятно, что чемпионат мира — это не Кубок Карьяла, в Эдмонтоне будет другое давление, другой интерес, весь мир будет следить за турниром. И игра в обороне — это ключевое слово для нас. При этом каждый знает, что он делает в атаке, каждый играет друг за друга. У нас позволяется игрокам делать то, что они умеют, проявлять свой талант, потому что парни в команде хорошо обучены технически. Что запрещается в клубах, у нас разрешено», — сказал Ларионов журналистам.

«Думаю, что в Эдмонтоне мы сможем показать хоккей еще даже интереснее, чем на Кубке Карьяла. Ведь мы сейчас две недели плодотворно работали, и это помогло команде. У нас неплохая “химия” в каждом звене. Конечно, игра в обороне важна, и есть моменты, где надо сыграть более аккуратно. Но мы просто не имеем права отнимать у парней в этом возрасте те качества, благодаря которым они попали в сборную», — отметил Ларионов.

 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Российские клубы выиграли один из 24 матчей еврокубков
Отстраненная за подделку документов фигуристка станет тренером
Что ждет российское фигурное катание в связи с отменой ЧЕ
Федор Емельяненко назвал главную беду России
«Реал» — «Атлетико»: сможет ли Зидан победить третий раз подряд?
Белоруска победила в спринте на этапе Кубка мира в Австрии
Назван состав женской сборной РФ на эстафету на КМ по биатлону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь