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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шесть победителей МЧМ-2020 вошли в состав сборной Канады

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Шесть победителей молодежного чемпионата мира-2020 — Куинтон Байфилд, Боуэн Байрэм, Дилан Козенс, Джейми Дрисдейл, Коннор Макмайкл и Доусон Мерсер включены в состав сборной Канады на молодежный чемпионат мира-2021, сообщается на сайте Федерации хоккея Канады.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. На турнире 2020 года сборная Канады в финале победила команду России со счетом 4:3.

Состав сборной Канады на молодежный чемпионат мира-2021 выглядит следующим образом:

Голкиперы: Девон Леви, Тэйлор Готье, Дилан Гаранд;.

Защитники: Дрисдейл, Байрэм, Джастин Бэррон, Кайден Гуле, Джордан Спенс, Томас Харли, Кэидан Корчак, Брэйден Шнайдер;.

Форварды: Байфилд, Макмайкл, Мерсер, Козенс, Джек Куинн, Филип Томасино, Пейтон Кребс, Райан Сузуки, Алекс Ньюхук, Джейкоб Пеллетье, Коул Перфетти, Дилан Холлоуэй, Коннор Зари и Кирби Дач.

Сборная Канады на групповом этапе МЧМ-2021 сыграет с командами Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии.

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