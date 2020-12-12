Шесть победителей МЧМ-2020 вошли в состав сборной Канады

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. На турнире 2020 года сборная Канады в финале победила команду России со счетом 4:3.
Состав сборной Канады на молодежный чемпионат мира-2021 выглядит следующим образом:
Голкиперы: Девон Леви, Тэйлор Готье, Дилан Гаранд;.
Защитники: Дрисдейл, Байрэм, Джастин Бэррон, Кайден Гуле, Джордан Спенс, Томас Харли, Кэидан Корчак, Брэйден Шнайдер;.
Форварды: Байфилд, Макмайкл, Мерсер, Козенс, Джек Куинн, Филип Томасино, Пейтон Кребс, Райан Сузуки, Алекс Ньюхук, Джейкоб Пеллетье, Коул Перфетти, Дилан Холлоуэй, Коннор Зари и Кирби Дач.
Сборная Канады на групповом этапе МЧМ-2021 сыграет с командами Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии.