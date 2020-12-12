ФХР объявила состав сборной России на молодежный чемпионат мира
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Штаб сборной России назвал состав команды на молодежный чемпионат мира по хоккею, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Штаб сборной России назвал состав команды на молодежный чемпионат мира по хоккею, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Турнир пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Ранее сообщалось, что 13 декабря сборная России отправится в Эдмонтон, а 22 и 24 декабря проведет товарищеские матчи с командами Словакии и Канады.
Состав сборной России выглядит следующим образом:
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва);.
Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА), Семён Чистяков («Авангард», Омск).
Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Василий Пономарев («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс»), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).
Покинули расположение молодежной сборной России вратарь Вадим Жеренко («Динамо», Москва), защитники Александр Кирпичников («Трактор», Челябинск), Иван Рогов («Северсталь», Череповец), а также нападающий Тахир Мингачёв (ЦСКА).
Молодежная сборная России в первом для себя матче на турнире 25 декабря сыграет с командой США.