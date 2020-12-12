ФХР объявила состав сборной России на молодежный чемпионат мира

Турнир пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Ранее сообщалось, что 13 декабря сборная России отправится в Эдмонтон, а 22 и 24 декабря проведет товарищеские матчи с командами Словакии и Канады.