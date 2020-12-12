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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Финляндии объявила состав на молодежный чемпионат мира

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Три голкипера, восемь защитников и 14 нападающих вошли в заявку сборной Финляндии на молодежный чемпионат мира, сообщается на сайте национальной команды страны.

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Источник: Спорт РИА Новости

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сборная Финляндии на групповом этапе турнира встретится командами России, Швейцарии, Словакии и Германии.

Состав сборной Финляндии на молодежный чемпионат мира:

Голкиперы: Кари Пииройнен, Йоэль Бломквист, Роопе Тапонен;.

Защитники: Сантери Хатакка, Рубен Рафкин, Вилле Хейнола, Эмиль Виро, Топи Ниемеля, Каспер Пуутио, Матиас Раяниеми, Микко Кокконен;.

Форварды: Роби Ярвентие, Антон Лунделл, Петтери Пухакка, Самуэль Хелениус, Микаэль Пююхтия, Рони Хирвонен, Микко Петман, Юусо Пярссинен, Хенри Никканен, Каспер Симонтаивал, Матиас Мянтюкиви, Брэд Ламберт, Аку Рятю, Бенжамин Корхонен.

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