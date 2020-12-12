Сборная Финляндии объявила состав на молодежный чемпионат мира

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сборная Финляндии на групповом этапе турнира встретится командами России, Швейцарии, Словакии и Германии.
Состав сборной Финляндии на молодежный чемпионат мира:
Голкиперы: Кари Пииройнен, Йоэль Бломквист, Роопе Тапонен;.
Защитники: Сантери Хатакка, Рубен Рафкин, Вилле Хейнола, Эмиль Виро, Топи Ниемеля, Каспер Пуутио, Матиас Раяниеми, Микко Кокконен;.
Форварды: Роби Ярвентие, Антон Лунделл, Петтери Пухакка, Самуэль Хелениус, Микаэль Пююхтия, Рони Хирвонен, Микко Петман, Юусо Пярссинен, Хенри Никканен, Каспер Симонтаивал, Матиас Мянтюкиви, Брэд Ламберт, Аку Рятю, Бенжамин Корхонен.