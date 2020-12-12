Ларионов не побоялся взять в Канаду «легионеров»! Состав сборной России на МЧМ
Кто постарается добыть для страны золотые медали в главном новогоднем турнире.
Кто постарается добыть для страны золотые медали в главном новогоднем турнире.
Предсказывать состав молодёжной сборной России на МЧМ в этом году было как никогда легко. В нормальном мире без коронавируса оценить шансы на попадание того или иного кандидата можно было по двум контрольным турнирам, на которые обычно привозились совершенно разные составы. Однако
Да, Профессор собирал команду U-20 летом в Сочи и формально возможность прокрутить парней через игры у него была. Но какие выводы можно было сделать после абсолютно лишенного смысла Sochi Hockey Open, на котором сборная три матча издевалась над пацанами из ступинского «Капитана», переодетых в свитеры «Сочи»?
Ни Ларионов, ни Ротенберг не скрывали, что Кубок Карьяла — единственный контрольный турнир «молодёжки» перед МЧМ в Эдмонтоне, а глава штаба уже в ноябре открыто заявлял, что состав сборной сформирован на 99,9% и является прообразом команды, которая в декабре отправится за долгожданным золотом. Впрочем, каким бы логичным, безапелляционным и предсказуемым не вышел список из 25 человек, которые отправятся в канадский пузырь, без небольших перестановок не обошлось.
Вратари:
Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).
Защитники:
Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев») — Семён Чистяков («Авангард»)
Даниил Чайка (ЦСКА) — Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA)
Кирилл Кирсанов (СКА) — Артемий Князев («Ак Барс»)
Роман Бычков («Локомотив») — Егор Шеховцов (СКА).
В линии обороны, по сравнению с Кубком Карьяла, три перестановки. Ещё до начала сбора в Новогорске
Нападающие:
Егор Афанасьев (ЦСКА) — Марат Хуснутдинов (СКА) — Василий Подколзин (СКА)
Максим Грошев (СКА) — Илья Сафонов («Ак Барс») — Егор Чинахов («Авангард»)
Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA) — Михаил Абрамов («Викториавилль», QMJHL) — Родион Амиров («Салават Юлаев»)
Арсений Грицюк («Авангард») — Захар Бардаков («Витязь») — Даниил Башкиров («Салават Юлаев»)
Егор Спиридонов (СКА) — Василий Пономарёв («Шавиниган», QMJHL)
В Финляндии тренерский штаб сборной успел наиграть сразу два ударных сочетания и маловероятно, что Ларионов с помощниками будут ломать рабочие механизмы. Форвард ЦСКА Егор Афанасьев очень удачно вписался в тройку к Марату Хуснутдинову и капитану сборной Василию Подколзину. Удивительно, что Валерий Брагин даже и не думает использовать в СКА «химию», которая образовалась у его нападающих в команде Ларионова.
Интересно и то, что омич Егор Чинахов на Кубке Карьяла зажигал не в связке с одноклубником Арсением Грицюком, а в звене с казанцем Ильёй Сафоновым и тогда ещё нижнекамцем Максимом Грошевым. А вот лучшему снайперу сборной на трёхматчевом турнире уфимцу Родиону Амирову такое ощущение, что вообще всё равно рядом с кем делать результат и прогнозируем, что именно его мы увидим в тройке с легионерами Владиславом Фирстовым и Михаилом Абрамовым.
И решение взять двух «североамериканцев» выглядит очень смелым: если первый сыграл в Квебеке 9 матчей, то второй провёл в NCAA всего 2 игры в этом сезоне. Можно ли это назвать нормальной игровой практикой? Вряд ли. И глядя на то, как эти несколько матчей помогли Абрамову и Фирстову попасть на свой первый и последний МЧМ, хочется спросить у проспекта Матвея Гуськова, подписавшего контракт с ЦСКА всего несколько дней назад: а стоило ли тянуть с выбором новой команды до декабря? Ведь, как показали примеры Фирстова и Абрамова, для поездки в Эдмонтон было достаточно всего нескольких игр.
При Валерии Брагине нападающий ЦСКА практически наверняка поехал бы в Канаду. В остальном же, вопросов по составу к Ларионову попросту нет.
Иван Богун