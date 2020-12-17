Оппозиция Белоруссии хочет обсудить бойкот чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Белорусская оппозиция выступает за бойкот и перенос чемпионата из Минска. Глава IIHF Рене Фазель 10 декабря выразил РИА Новости надежду, что ситуация вокруг Минска успокоится, и отметил, что стоит задача провести чемпионат в Минске и Риге, как и было задумано. По его словам, если не удастся сделать так, тогда будут обсуждаться иные варианты, в том числе возможность провести мероприятие в России.

«Мы неоднократно обращались к Международной федерации хоккея, отправляли открытые заявления с приведением доводов, что чемпионат не может состояться в Беларуси. Это причины, связанные с вопросами безопасности, нелегитимности власти, невозможностью обеспечения достаточных мер по нераспространению коронавируса и другие… К сожалению, ни одного ответа от IIHF за все это время получено не было, даже минимального — о получении (обращения — ред.)… Это нарушает все правила международной коммуникации», — заявил Опейкин на пресс-конференции в формате онлайн в четверг.

Он согласился, что есть сложности с отменой матчей в Минске из-за проблем с заменой площадки, но заявил, что проведение ЧМ в Белоруссии станет «легитимизацией режима» на международном уровне. «Если в ближайшее время мы не получим четкого сигнала о решении по чемпионату мира по хоккею, мы будем… взаимодействовать с руководством национальных хоккейных федераций о морально-этической стороне их участия, со спонсорами в том числе, о репутационных издержках в случае проведения чемпионата в Минске», — сказал Опейкин.

По его словам, фонд будет призывать международных участников отказаться от приезда в Минск в связи с недавним решением Международного олимпийского комитета, «грубейшим нарушением прав человека в Беларуси с целью выражения солидарной позиции с репрессированными белорусскими спортсменами».

Председатель фонда Александра Герасименя заявила, что проведение чемпионата в Минске будет странно выглядеть на фоне санкций МОК, в том числе временно запретившего руководству НОК Белоруссии участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. «Переговоры Международной федерации хоккея с белорусской стороной полностью противоречит решению МОК. Это полностью нарушает нормы морали и этики», — считает она.