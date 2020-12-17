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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Оппозиция Белоруссии хочет обсудить бойкот чемпионата мира по хоккею

МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности, поддерживающего выступивших против политики властей спортсменов, Александр Опейкин заявил, что оппозиция пока не получила от Международной федерации хоккея (IIHF) ответа на свои обращения по поводу нецелесообразности проведения матчей ЧМ по хоккею в Минске в 2021 году, не исключает переговоров с национальными федерациями и спонсорами первенства.

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Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Белорусская оппозиция выступает за бойкот и перенос чемпионата из Минска. Глава IIHF Рене Фазель 10 декабря выразил РИА Новости надежду, что ситуация вокруг Минска успокоится, и отметил, что стоит задача провести чемпионат в Минске и Риге, как и было задумано. По его словам, если не удастся сделать так, тогда будут обсуждаться иные варианты, в том числе возможность провести мероприятие в России.

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«Мы неоднократно обращались к Международной федерации хоккея, отправляли открытые заявления с приведением доводов, что чемпионат не может состояться в Беларуси. Это причины, связанные с вопросами безопасности, нелегитимности власти, невозможностью обеспечения достаточных мер по нераспространению коронавируса и другие… К сожалению, ни одного ответа от IIHF за все это время получено не было, даже минимального — о получении (обращения — ред.)… Это нарушает все правила международной коммуникации», — заявил Опейкин на пресс-конференции в формате онлайн в четверг.

Он согласился, что есть сложности с отменой матчей в Минске из-за проблем с заменой площадки, но заявил, что проведение ЧМ в Белоруссии станет «легитимизацией режима» на международном уровне. «Если в ближайшее время мы не получим четкого сигнала о решении по чемпионату мира по хоккею, мы будем… взаимодействовать с руководством национальных хоккейных федераций о морально-этической стороне их участия, со спонсорами в том числе, о репутационных издержках в случае проведения чемпионата в Минске», — сказал Опейкин.

По его словам, фонд будет призывать международных участников отказаться от приезда в Минск в связи с недавним решением Международного олимпийского комитета, «грубейшим нарушением прав человека в Беларуси с целью выражения солидарной позиции с репрессированными белорусскими спортсменами».

Председатель фонда Александра Герасименя заявила, что проведение чемпионата в Минске будет странно выглядеть на фоне санкций МОК, в том числе временно запретившего руководству НОК Белоруссии участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. «Переговоры Международной федерации хоккея с белорусской стороной полностью противоречит решению МОК. Это полностью нарушает нормы морали и этики», — считает она.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении их численности и перемещении протестующих с центральных улиц городов во дворы жилых микрорайонов.

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