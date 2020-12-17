Третьяк по решению CAS должен выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ

По решению CAS госчиновники РФ должны выйти из руководящих структур международных федераций (МОК, МПК, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, ИИХФ) на следующие два года.
В число чиновников, на которых распространяется решение, включены замминистры, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент РФ, члены Федерального собрания РФ, включая Совет Федерации и Государственную думу, главы и заместители глав федеральных агентств и служб, Центра спортивной подготовки, а также сотрудники Управления делами президента РФ и Следственного комитета России.
Этим чиновникам запрещается быть членами международных федераций, аккредитоваться, посещать или участвовать в Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира, проводимых под эгидой федераций-подписантов.
Под исключение попадают представители правительства:
Таким образом, депутат Государственной думы Владислав Третьяк должен выйти из совета ИИХФ. Кроме того, он не сможет посещать чемпионаты мира по хоккею и Олимпиаду, если его не пригласит глава страны — хозяйки турнира.