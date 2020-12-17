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21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Третьяк по решению CAS должен выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк должен выйти из совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.

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Источник: РИА "Новости"

По решению CAS госчиновники РФ должны выйти из руководящих структур международных федераций (МОК, МПК, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, ИИХФ) на следующие два года.

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В число чиновников, на которых распространяется решение, включены замминистры, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент РФ, члены Федерального собрания РФ, включая Совет Федерации и Государственную думу, главы и заместители глав федеральных агентств и служб, Центра спортивной подготовки, а также сотрудники Управления делами президента РФ и Следственного комитета России.

Этим чиновникам запрещается быть членами международных федераций, аккредитоваться, посещать или участвовать в Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира, проводимых под эгидой федераций-подписантов.

Под исключение попадают представители правительства:

  • включённые в МОК/МПК исключительно как частные лица;
  • приглашённые на турнир главой государства или премьер-министром страны-хозяйки турнира;
  • участвующие в турнирах в качестве спортсмена или персонала, обслуживающего спортсменов.

Таким образом, депутат Государственной думы Владислав Третьяк должен выйти из совета ИИХФ. Кроме того, он не сможет посещать чемпионаты мира по хоккею и Олимпиаду, если его не пригласит глава страны — хозяйки турнира.

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