Россия не сможет провести ЧМ вместо Белоруссии из-за вердикта CAS

CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено. Другие пункты решения CAS включают запрет на подачу заявок на проведение основных турниров, недопуск представителей российской власти на Олимпийские и Паралимпийские игры, штраф в качестве компенсации расходов WADA. Обе стороны судебных разбирательств заявили, что не в полной мере удовлетворены вынесенным решением.

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«IIHF не проводила никаких обсуждений предложения России принят участие в проведении чемпионата мира 2021 года, ожидая предстоящий вердикт CAS. Это решение теперь закрывает дверь для любой возможности проведения чемпионата мира среди взрослых в России в ближайшие два года», — говорится в пресс-релизе.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи со сложившейся ситуацией в Белоруссии, и одним из вероятных вариантов переноса турнира была Россия.