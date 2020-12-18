Россия не сможет провести ЧМ вместо Белоруссии из-за вердикта CAS
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия не сможет взять на себя обязанности Белоруссии по проведению чемпионата мира по хоккею 2021 года
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия не сможет взять на себя обязанности Белоруссии по проведению чемпионата мира по хоккею 2021 года
CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено. Другие пункты решения CAS включают запрет на подачу заявок на проведение основных турниров, недопуск представителей российской власти на Олимпийские и Паралимпийские игры, штраф в качестве компенсации расходов WADA. Обе стороны судебных разбирательств заявили, что не в полной мере удовлетворены вынесенным решением.
«IIHF не проводила никаких обсуждений предложения России принят участие в проведении чемпионата мира 2021 года, ожидая предстоящий вердикт CAS. Это решение теперь закрывает дверь для любой возможности проведения чемпионата мира среди взрослых в России в ближайшие два года», — говорится в
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ранее
Президент IIHF Рене Фазель ранее отметил, что доволен тем, что решение CAS не повлияет на проведение чемпионата мира-2023, который должен пройти в