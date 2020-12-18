В IIHF заявили, что Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею вместо Белоруссии

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В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В частности, России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

«В связи с грядущим решением CAS IIHF не инициировала дискуссии, касающиеся предложения России провести чемпионат мира 2021 года. В ближайшие два года организация взрослых чемпионатов мира в России невозможна», — говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. Однако в начале августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения турнира. Причиной данной инициативы стали демонстрации оппозиции после результатов выборов президента Белоруссии.