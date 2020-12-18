В IIHF заявили, что Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею вместо Белоруссии
ТАСС, 18 декабря. Перенос места проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года из Белоруссии в Россию стал невозможным
ТАСС, 18 декабря. Перенос места проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года из Белоруссии в Россию стал невозможным
В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В частности, России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.
«В связи с грядущим решением CAS IIHF не инициировала дискуссии, касающиеся предложения России провести чемпионат мира 2021 года. В ближайшие два года организация взрослых чемпионатов мира в России невозможна», — говорится в сообщении
Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. Однако в начале августа
10 декабря президент IIHF Рене Фазель заявил ТАСС, что Владислав Третьяк (член совета IIHF и президент Федерации хоккея России — прим. ТАСС) предложил провести турнир в