Белорусские спортсмены обратились к Фазелю с просьбой не проводить в Минске чемпионат мира

«Господин Фазель! Возможно, вы меня не знаете или не слышали, но я хотела бы обратиться к вам не как профессиональный спортсмен, а как рядовой гражданин Беларуси. Нет вопроса о том, стоит ли проводить чемпионат мира в нашей стране. Вопрос в том, стоит ли принимать как должное насилие над людьми. Если вы не знаете, что происходит в нашей стране, то просто не хотите этого понимать», — с такими словами обратилась к Фазелю баскетболистка Елена Левченко, отсидевшая 15 суток в изоляторе за участие в акциях протеста.