Текущие события
Хоккей. Европа
17.12
Финляндия
Чехия
43
Хоккей. Европа
17.12
Швеция
Россия
Б
34
Хоккей. Европа
19.12
Финляндия
Швеция
Хоккей. Европа
19.12
Россия
Чехия
Хоккей. КХЛ
19.12
Куньлунь
Барыс
Хоккей. Европа
20.12
Чехия
Швеция
Все события
11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорусские спортсмены обратились к Фазелю с просьбой не проводить в Минске чемпионат мира

Известные белорусские спортсмены обратились к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю с просьбой не проводить матчи чемпионата мира в Минске, как это изначально было запланировано.

Наверх
РИА "Новости"
1/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
2/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
3/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
4/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
5/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
6/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
7/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
8/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
9/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
10/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
11/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
12/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
13/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
14/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
15/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
16/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
17/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
18/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
19/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
20/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
21/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
22/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
23/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
24/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
25/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
26/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
27/28
Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
28/28
Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Причиной тому является политическая ситуация в этой стране.

«Рене Фазель продолжит переговоры по чемпионату мира. Проведение соревнований в Беларуси — невозможная идея», — отметила трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Александра Герасименя, которая возглавляет Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС).

«Господин Фазель! Возможно, вы меня не знаете или не слышали, но я хотела бы обратиться к вам не как профессиональный спортсмен, а как рядовой гражданин Беларуси. Нет вопроса о том, стоит ли проводить чемпионат мира в нашей стране. Вопрос в том, стоит ли принимать как должное насилие над людьми. Если вы не знаете, что происходит в нашей стране, то просто не хотите этого понимать», — с такими словами обратилась к Фазелю баскетболистка Елена Левченко, отсидевшая 15 суток в изоляторе за участие в акциях протеста.

По свидетельству организации БФСС, руководству Международной федерации хоккея было отправлено несколько сообщений, что проведение ЧМ в Беларуси представляет угрозу безопасности, но никакой реакции от ИИХФ не было получено.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Победа или компромисс? В России спорят по поводу вердикта CAS
Черчесов заявил, что не жалеет о своем интервью «Матч ТВ»
Дебютный гол Ибрагимовича в MLS признан лучшим в истории лиги
Британцы ставят Хабиба в один ряд с великими спортсменами СССР
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над худшей командой АПЛ
Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь