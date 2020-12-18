Лидер минского «Динамо» Егор Шарангович выступил против переноса ЧМ-2021 из Беларуси

«Очень не хотелось бы этого. Хотя бы памятуя, как у нас прошёл ЧМ-2014, который смотрел с трибуны. Это был настоящий праздник и фантастическая атмосфера. Что может быть лучше, чем сыграть на таком уровне на родном льду? Когда на трибунах твои родные и друзья, а на площадке — звёзды мирового уровня.

Перенос чемпионата мира или его отмена? Второе было бы очень печально, а первое… Что ж, тогда всё равно, если буду нужен сборной, постараюсь выложиться на льду по полной. Это святое, — цитирует Шаранговича «Прессбол».