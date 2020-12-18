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12:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Лидер минского «Динамо» Егор Шарангович выступил против переноса ЧМ-2021 из Беларуси

Форвард минского «Динамо» и один из лучших бомбардиров команды Егор Шарангович поделился мнением о возможном переносе матчей ЧМ-2021 из Беларуси в другую страну.

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Источник: Reuters

«Очень не хотелось бы этого. Хотя бы памятуя, как у нас прошёл ЧМ-2014, который смотрел с трибуны. Это был настоящий праздник и фантастическая атмосфера. Что может быть лучше, чем сыграть на таком уровне на родном льду? Когда на трибунах твои родные и друзья, а на площадке — звёзды мирового уровня.

Перенос чемпионата мира или его отмена? Второе было бы очень печально, а первое… Что ж, тогда всё равно, если буду нужен сборной, постараюсь выложиться на льду по полной. Это святое, — цитирует Шаранговича «Прессбол».

Ранее известные белорусские спортсмены обратились к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю с просьбой не проводить матчи чемпионата мира в Минске, как это было запланировано. Причиной является политическая ситуация в этой стране.

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