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16:58 (мск), источник: ТАСС

Представлен логотип молодежного ЧМ-2023 по хоккею в Новосибирске и Омске

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Логотип молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Новосибирске и Омске, представлен в пятницу в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Презентация прошла в Музее хоккея. На логотипе изображен медведь, держащий в лапах клюшку.

Россия в пятый раз примет молодежный чемпионат мира. Ранее турнир проходил в России/СССР в 1983, 1988, 2001 и 2013 годах.

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