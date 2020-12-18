Представлен логотип молодежного ЧМ-2023 по хоккею в Новосибирске и Омске
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Логотип молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Новосибирске и Омске, представлен в пятницу в Москве.
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Логотип молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Новосибирске и Омске, представлен в пятницу в Москве.
Презентация прошла в Музее хоккея. На логотипе изображен медведь, держащий в лапах клюшку.
Россия в пятый раз примет молодежный чемпионат мира. Ранее турнир проходил в России/СССР в 1983, 1988, 2001 и 2013 годах.