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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, сколько миллиардов выделят на подготовку Омска к МЧМ-2023

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Свыше 14 миллиардов рублей потратят на подготовку Омска к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, сообщил губернатор области Александр Бурков.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Почти 12 миллиардов рублей на строительство Арены-Омск. Частные инвестиции — по несколько миллиардов рублей рассчитано на строительство пяти гостиничных комплексов. Плюс на благоустройство — 1,9 миллиарда рублей, это освещение улиц, благоустройство набережной и мест пребывания гостей города и представителей сборных команд», — сказал Бурков.

«Наша задача — достойно провести чемпионат мира, встретить гостей», — подчеркнул губернатор.

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Он также отметил, что строительство нового спортивного многофункционального комплекса с ледовой ареной, где и пройдет МЧМ-2023 по хоккею, идет с опережением графика.

«Могу заверить, что сибиряки — дружественные и гостеприимные люди, поэтому для всех участников чемпионата будет горячий прием», — отметил глава региона.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в 2023 году в Омске и Новосибирске. Чемпионат мира среди игроков до 20 лет пройдет в России с 26 декабря 2022 по 5 января 2023 года. Ранее Россия уже принимала турнир в 1983, 1988, 2001 и 2013 годах.

В пятницу в Музее Хоккея в Москве прошла презентация официальной эмблемы чемпионата. В мероприятии приняли участие: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Омской области Александр Бурков, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

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