Стало известно, сколько миллиардов выделят на подготовку Омска к МЧМ-2023

«Почти 12 миллиардов рублей на строительство Арены-Омск. Частные инвестиции — по несколько миллиардов рублей рассчитано на строительство пяти гостиничных комплексов. Плюс на благоустройство — 1,9 миллиарда рублей, это освещение улиц, благоустройство набережной и мест пребывания гостей города и представителей сборных команд», — сказал Бурков.
«Наша задача — достойно провести чемпионат мира, встретить гостей», — подчеркнул губернатор.
Он также отметил, что строительство нового спортивного многофункционального комплекса с ледовой ареной, где и пройдет МЧМ-2023 по хоккею, идет с опережением графика.
«Могу заверить, что сибиряки — дружественные и гостеприимные люди, поэтому для всех участников чемпионата будет горячий прием», — отметил глава региона.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в 2023 году в Омске и Новосибирске. Чемпионат мира среди игроков до 20 лет пройдет в России с 26 декабря 2022 по 5 января 2023 года. Ранее Россия уже принимала турнир в 1983, 1988, 2001 и 2013 годах.
В пятницу в Музее Хоккея в Москве прошла презентация официальной эмблемы чемпионата. В мероприятии приняли участие: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Омской области Александр Бурков, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.