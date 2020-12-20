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10:08 (мск), источник: ТАСС

НХЛ включила Овечкина и Буре в состав символической сборной России за всю историю МЧМ

ТАСС, 20 декабря. Александр Овечкин и Павел Буре вошли в состав символической сборной России за всю историю выступления на молодежных чемпионатах мира. Состав команды опубликован на англоязычной версии сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020
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Тройку нападения с Овечкиным и Буре составил Александр Могильный, также в состав команды попали голкипер Евгений Белошейкин и защитники Вячеслав Фетисов и Александр Романов.

Второй состав символической сборной выглядит следующим образом: голкипер Андрей Василевский, защитники Дмитрий Орлов и Михаил Татаринов, форварды Владимир Крутов, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.

Ближайший молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря против сборной США. Перед началом турнира россияне проведут товарищескую встречу с канадцами 24 декабря.

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