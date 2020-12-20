НХЛ включила Овечкина и Буре в состав символической сборной России за всю историю МЧМ

Тройку нападения с Овечкиным и Буре составил Александр Могильный, также в состав команды попали голкипер Евгений Белошейкин и защитники Вячеслав Фетисов и Александр Романов.

Ближайший молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря против сборной США. Перед началом турнира россияне проведут товарищескую встречу с канадцами 24 декабря.