Трагическая история наследника советского вратаря Третьяка. Большой талант Белошейкин спился и погиб в 33 года
Страшный финал переспективной карьеры.
Страшный финал переспективной карьеры.
В 1980-е годы, после завершения карьеры одного из лучших голкиперов в истории хоккея Владислава Третьяка, все хоккейное сообщество было одержимо идеей поиска его преемника. Евгений Белошейкин своей игрой за ленинградский СКА облегчил поиски, заняв место трехкратного олимпийского чемпиона и в ЦСКА, и в сборной. К сожалению, перспективный голкипер продержался на таком уровне лишь пару лет — всему виной сильнейшее пристрастие к алкоголю. Sport24 вспоминает трагическую историю наследника Третьяка.
Отец Евгения в молодости был перспективным футболистом и выступал в дубле ленинградского «Зенита». Это и предрешило судьбу будущего вратаря ЦСКА: с самого детства он занимался спортом, и в определенный момент остановил свой выбор именно на хоккее.
Борис Михайлов, тренировавший ленинградский СКА в начале 1980-х годов, заметил этого парня еще в юниорской команде. Разглядев в нем уникальный талант, Борис Петрович забрал его на сборы с первой командой.
«Первое впечатление на меня он произвел очень приятное. Белошейкин очень добросовестно тренировался, но уже тогда позволял себе некоторые выходки и вольности, которые были непозволительны для хоккеиста. Например, он опаздывал, отлынивал от тех или иных тренерских заданий», — рассказывал Михайлов.
Все эти факторы поспособствовали раннему дебюту талантливого голкипера на взрослом уровне: в 17 лет он уже сыграл свой первый матч, в котором СКА противостоял московскому «Динамо» — лидеру союзного чемпионата. Евгений успешно справился с волнением и прошел первое испытание: команды сыграли вничью, а молодого вратаря заметили в главном клубе страны — московском ЦСКА. Виктор Тихонов рассчитывал, что Белошейкину будет по силам заменить завершившего к тому моменту карьеру Третьяка.
«Женя своей игрой доказал, что может быть первым номером. Его действительно уже тогда называли новым Третьяком. Все надеялись, что именно Белошейкин займет его место. У него все для этого было», — говорил Михайлов.
В 1984 году Белошейкин перешел в ЦСКА и сходу сумел проявить себя. На старте карьеры в новом клубе Евгений демонстрировал феноменальную игру, чем заслужил приглашение в сборную Советского союза. Дебютировав в главной команде страны в 19-летнем возрасте, через год он уже стал ее первым номером и чемпионом мира. На турнире в Москве вратарь пропустил всего 11 шайб в 8 встречах.
«Сборная выиграла во многом благодаря блестящей игре Евгения Белошейкина», — говорил защитник той сборной Зинэтула Билялетдинов.
В двадцать два года новоиспеченный вратарь сборной мог добавить к золоту чемпионата мира еще и звание олимпийского чемпиона. Но на последней тренировке перед вылетом на Олимпиаду в Калгари Белошейкин получил ужасную травму.
«До старта Олимпиады четыре дня. Заканчивается тренировка. Каменский остается на льду побросать Белошейкину буллиты. А я в раздевалке сижу с Тихоновым. Вдруг массажист забегает: “Белый сломался!”. Следом его заносят на плечах. Разрыв крестообразных связок», — вспоминал Сергей Мыльников, партнер Евгения по сборной.
Герой домашнего чемпионата мира с трибуны наблюдал за тем, как его товарищи стали олимпийскими чемпионами. Самому Белошейкину не досталось ни золотой медали, ни звания заслуженного мастера спорта, которым по возвращению на родину наградили всех игроков той команды. Именно в тот момент началось падение перспективного голкипера на самое дно.
«Когда он играл за сборную, его поведение уже находилось на грани. Уже тогда можно было бы предположить, что с ним произойдет
Осенью 1987 года Евгений попал в скандальную ситуацию, которая освещалась на весь СССР: голкипер возвращался домой с застолья, когда его остановили сотрудники ГАИ за превышение скорости. На следующий день вся страна знала, что хоккеист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Белошейкин пытался оправдываться, доказывая, что за рулем находился не он, а жена. Но это ему не помогло.
«Мы возвращались домой от друзей, со дня рождения. Доверенности на управление автомобилем у Светланы не было, но за рулем находилась именно она, поскольку в тот вечер не выпила ни капли. О себе подобного сказать не могу», — говорил чемпион мира.
После этого спортсмену начали припоминать еще одну скандальную историю, которая случилась после его переезда в Москву и дебюта в ЦСКА: вместе с еще одним защитником армейского клуба Алексеем Гусаровым они после одной из вечеринок привели в комнату Белошейкина двух девушек. Выпили шампанского, а наутро проснулись без дам и быстро поняли, что их обокрали. Как оказалось, в горячительный напиток был подмешан клофелин.
«Хороший был хоккеист — Женя Белошейкин! Однако пил он много, запоями. С дружками, а часто и в одиночку. Что мы только ни делали — уговаривали, ругали, лечили в клинике. Однажды заставили вшить “торпеду”. А он через несколько дней вырезал ее и опять напился. Тогда я вывел Белошейкина из основного состава команды, объявив: не перестанет пить — выгоню вообще. Хоккей он очень любил, и я думал, что отлученный от него
Главный тренер ЦСКА не стал терпеть пьянство и постоянные загулы своего игрока, и после окончания сезона-1988/89 Белошейкина отчислили из ЦСКА. Его жена также не смогла смириться со столь стремительным падением своего мужа и подала на развод.
«Я выходила замуж за звезду, а не за посредственность», — сказала Светлана.
После этого хоккеист решил вернуться в Ленинград и попытаться начать новую жизнь.
Узнав о приезде в Ленинград изгнанного из ЦСКА голкипера, Борис Михайлов попытался спасти его карьеру и пригласил туда, где Белошейкин начинал — в СКА. Долго не тренировавшийся хоккеист сумел показать неплохой уровень и даже получил приглашение из «Эдмонтона», в котором не знали об алкогольных пристрастиях голкипера. В Канаде почти сразу же его спустили в
Он появился на тренировочной базе лишь раз: забрал выданную ему вратарскую амуницию и пропал.
«Почему я дал ему еще один шанс, несмотря ни на что? Потому что надеялся, что он исправится. У нас состоялся перед этим разговор, и мне показалось, что парень хочет встать на ноги, хочет играть. Мы говорили о жизни, что он вне хоккея ничего из себя не представляет. Все, что зависело от команды, мы ему предложили. От него оставалось только прийти на тренировку и начать работать. Но он выбрал другой путь», — сказал Михайлов.
Хоккеист запил еще сильнее после трагической смерти отца. Тот подрабатывал продавцом в кафе и скончался после нападения пьяных бандитов, которые нанесли ему страшные травмы. Белошейкин предпринял попытку поймать убийц, но безуспешно. Он также пытался устроиться на работу, но ни в ЧОПе, ни в такси, бывший голкипер сборной СССР надолго не задерживался. 18 ноября 1999 года, в возрасте тридцати трех лет, Евгений покончил жизнь самоубийством.