Единственная проверка перед МЧМ! Что решит матч Россия — Канада?

В ночь со среды на четверг мск молодёжная сборная России проведёт выставочный матч со сверстниками из Канады в преддверии чемпионата мира. По сути, эта встреча станет генеральной репетицией коллектива Игоря Ларионова перед стартом турнира. Больше времени на раскачку не будет, поэтому принимать эту игру за товарищескую не совсем правильно. Да и соперник не тот, чтобы играть вполсилы. Достаточно вспомнить прошлогодний МЧМ, по итогам которого у нашей команды явно остался должок перед «кленовыми листьями». Так что выставочной и товарищеской эта игра будет только на бумаге. На самом деле нас ждёт настоящая битва.

Составы

В каких составах сборные России и Канады прибыли в «пузырь» Эдмонтона, где расположились все участвующие в МЧМ-2021 команды?

Сборная России

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва).



Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА, Санкт-Петербург), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семён Чистяков («Авангард», Омск), Артемий Князев («Ак Барс»).



Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарёв («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

Сборная Канады

Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA, система «Флориды»), Дилан Гаранд («Кэмлупс», WHL, система «Рейнджерс»), Тэйлор Готье («Принс Джордж», WHL, драфт-2021).



Защитники: Брэйден Шнайдер («Брэндон», WHL, система «Рейнджерс»), Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL, система «Колорадо»), Кэидан Корчак («Келоуна», WHL, система «Вегаса»), Томас Харли («Миссиссага», WHL, система «Далласа»), Джейми Дрисдейл («Эри», OHL, система «Анахайма»), Джордан Спенс («Монктон», OHL, система «Лос-Анджелеса»), Кайден Гуле («Принс Алберт», WHL, система «Монреаля»), Джастин Бэррон («Галифакс», QMJHL, система «Колорадо»).



Нападающие: Кирби Дак («Чикаго»), Коннор Зари («Кэмлупс», WHL, система «Калгари»), Дилан Холлоуэй (университет Висконсина, NCAA, система «Эдмонтона»), Коул Перфетти («Сагино», OHL, система «Виннипега»), Джейкоб Пеллетье («Валь-д’Ор», QMJHL, система «Калгари»), Алекс Ньюхук (колледж Бостона, система «Колорадо»), Райан Сузуки («Сагино», OHL, система «Каролины»), Коннор Макмайкл («Лондон», OHL, система «Вашингтона»), Пэйтон Кребс («Виннипег», WHL, система «Вегаса»), Куинтон Байфилд («Садбери», OHL, система «Лос-Анджелеса»), Доусон Мерсер («Шикутими», QMJHL, система «Нью-Джерси»), Дилан Козенс («Летбридж», WHL, система «Баффало»), Филип Томасино («Ошава», OHL, система «Нэшвилла»), Джек Куинн («Оттава», OHL, система «Баффало»).

Главные звёзды

По сути, нас ждёт выставочная игра между главными претендентами на титул. Звёздных игроков хватает в обеих командах.

У России стоит обратить внимание на голкипера Ярослава Аскарова, форварда Егора Чинахова, Василия Подколзина и Родиона Амирова. Это те, от кого прежде всего будет зависеть результат. Интересно понаблюдать и за перешедшим в систему СКА нападающим Максимом Грошевым.

У Канады, конечно, главной звездой является капитан команды Кирби Дак из системы «Чикаго». Опасны и форвард Коул Перфетти из системы «Эдмонтона», защитник Боуэн Байрэм, нападающий Куинтон Байфилд. Хотя опасности, как правило, в канадской сборной можно ожидать от любого игрока. И Игорь Ларионов наверняка донесёт это до каждого российского хоккеиста. Уровень таков, что наказывать будут за малейшую ошибку.

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Где посмотреть

Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.



Кроме того, трансляция будет и на официальной странице Первого канала в YouTube.



Ранее сборная России должна была сыграть с командой Словакии, но встреча была отменена. Словаки проведут матч со сборной Чехии.

Заявление ФХР

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обозначил задачи перед российской командой на грядущий турнир.

Задача всегда одна — золото. Владислав Третьяк Президент Федерации хоккея России

«Пристальное внимание всех россиян будет приковано к этому ЧМ, это будущие звёзды мирового хоккея. Наша команда усиленно готовилась к турниру. Мы с Романом Борисовичем Ротенбергом сегодня общались с командой по видеосвязи, обговорили все нюансы, поставили задачу, рассказывали им, как мы в своё время, “Красная машина”, завоёвывали медали. Команда в хорошем настроении, хорошо готова физически. Мы пожелали им успехов, надеемся, что они вернутся с победой. Задача всегда одна — золото. Мы сегодня много говорили о команде, дисциплине, выполнении тренерского задания. У меня опыт большой, и победы были, и поражения. Разобрали все нюансы, чтобы ребята понимали, что каждый матч — это финал и надо уважать соперника. Всегда нацеливаем игроков только на победу, а там турнир расставит всё по своим местам», — заявил Третьяк.