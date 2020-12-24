Россия была непобедима, но наткнулась на Канаду. Перед МЧМ команда Ларионова так и не забила хозяевам
Генеральная репетиция чемпионата мира.
Генеральная репетиция чемпионата мира.
Матч между Россией и Канадой в хоккее — это всегда нечто особенно. Даже на молодежном уровне. Хотя, наверное, не «даже», а «тем более». На уровне Олимпиад и взрослых чемпионатов мира мы давно плетемся
Тогда наши парни, проигрывая 0:1 в начале второго периода, сравняли счет и вырвали волевую победу. Голами отметились Сергей Толчинский и Александр Шаров, отличившийся в овертайме с передачи Николая Голдобина. И это при почти 20 тысячах канадцев, собравшихся на Air Canada Centre. На этот раз в Эдмонтоне канадской и русской молодежкам пришлось играть без зрителей. Возомжно, это сказалось на ходе игры.
Пять лет назад сборная России справилась без первого звена. Брагин решил придержать тройку Лещенко — Барбашев — Бучневич. Ларионов, в свою очередь, такого подарка канадцам делать не стал. Амиров — Хуснутдинов — Подколзин вышли в стартовом составе, почти сразу выдав неплохую комбинацию. Но не все в их игре было идеально. Марата, центра нашего первого центра, уже в одной из первых смен жестко припечатали к борту. Подколзин при игре «4 на 4» поперечным пасом и последующим падением чуть не привез шайбу в свои ворота. А во втором периоде их нередко запирали в зоне лидеры канадской сборной.
Из игроков, прибывших в Эдмонтон, за пределами состава остался Владислав Фирстов. Его наигрывали в основе, пока по бюрократическим причинам участие в тренировках не принимал Егор Чинахов. Но как только омича допустили до занятий — он занял место рядом со своим давним омским товарищем Арсением Грицюком и Ильей Сафоновым. Связка с габаритным казанским центром у них сложилась с Кубка Карьяла. Тем удивительнее, что первый голевой момент Чинахов получил, оказавшись на пересменке с Данилом Башкировым, изначально заявленным тринадцатым нападающим. Увы, один из лидеров нашей команды не попал по шайбе.
Уже на первых минутах сборная России получила шанс в большинстве, но была не особо убедительна. Великолепный проход Михаила Абрамова привел ко второму удалению канадцев, но наши парни вскоре сами уровняли составы. Ничего выдающегося не показали в своем первом большинстве и соперники. Кирсанов и уже упомянутый нами Башкиров эталонно убивали время. А во втором канадском большинстве, которое пришлось на второй период, пришлось изрядно потрудиться Ярославу Аскарову.
Если говорить о рисунке игры, то команда Ларионова действовала более размеренно. Отчасти это было связано с желанием контролировать шайбу. Но при этом складывалось впечатление, что попытки комбинировать не особо сочетаются со скоростным хоккеем. Процесс адаптации к маленьким коробкам не проходил бесследно. Канадцы на нашем фоне выглядели несколько сумбурно. А первый шанс поразить ворота Аскарова упустили в середине стартового периода, когда в результате свалки на пятаке угодили в штангу. Отличиться мог Джейкоб Пеллетье.
Второй период сложился для нашей команды куда тяжелее, чем первый. Во многом подопечные Ларионова в этом были виноваты сами. Передачи через собственный пятак и довольно детские ошибки приводили к излишней суете возле ворот Аскарова. Причем фейлы допускали почти все лидеры обороны: и Мухамадуллин, и Чайка, и Чистяков. Но и не стоит умалять заслуг наших соперников. Канадцы после втягивающих первых двадцати минут проснулись.
А что же атака нашей молодежки? С позиционками стало гораздо сложнее, чем в начале матча. «Кленовые» наш контроль разбивали довольно эффективно. Прежде всего, за счет плотной силовой игры. Зато быстрые прорывы то и дело приводили к голевым моментам. Особенно ближе ко второму перерыву. Два реальных шанса имел быстроногий Грицюк, а после одного из его проходов в штангу угодил Чинахов…
Состав, с которым сборная России вышла на решающий период, удивил. Ларионов преподнес сразу два сюрприза.
И если Аскаров отыграл на ноль, то Ахтямов не смог выйти сухим из воды. Отсидевшись в меньшинстве на старте третьего периода, канадцы разродились долгожданным голом. Джейми Драйздейл броском в дальнюю девятку открыл счет. Нашего запасного вратаря глупо обвинять в этой пропущенной шайбе, но осадочек от его появления в воротах остался. У команды Ларионова было достаточно времени, чтобы симметрично ответить канадцам, но с осмысленными действиями возникли большие проблемы.
Сборная России проиграла Канаде в довольно вязкой игре. Это был не самый типичный матч для молодежного хоккея. Нас подвела реализация моментов, а та самая ажурная игра по Ларионову вдруг оказалась не так эффективна в плотных канадских тисках. Но, возможно, это поражение пойдет на пользу команде, которая осенью выносила мужиков на Евротуре, но так и не получив щелчок по носу. Да и если вспомнить, что пять лет назад после победы в товарняке подопечные Брагина уступили канадцам в финале, мы не против поменяться местами.