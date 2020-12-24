Россия была непобедима, но наткнулась на Канаду. Перед МЧМ команда Ларионова так и не забила хозяевам

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Матч между Россией и Канадой в хоккее — это всегда нечто особенно. Даже на молодежном уровне. Хотя, наверное, не «даже», а «тем более». На уровне Олимпиад и взрослых чемпионатов мира мы давно плетемся где-то позади. Зато на МЧМ не просто даем бой, а то и дело обыгрываем, регулярно выдавая на двоих матчи-концерты. Так что даже товарищеский матч перед чемпионатом мира приковал к телеэкранам тысячи, а то и миллионы болельщиков. Не только из-за вывески, но и из-за обстоятельств, которые сложились в эпоху пандемии коронавируса.

Из-за особых условий чемпионата мира в Канаде для всех участников была предусмотрена всего одна контрольная игра. Ее значение переоценить трудно. Особенно для хозяев турнира, которые в таком составе ни разу не выходили на лед. Не считать же двусторонки. Да и то, что из-за отложенного старта сезона сразу в нескольких юниорских лигах Канады кандидаты в сборную не имели практики, не может не сказывается. Кто-то из тех, кто был призван представлять родину хоккея, не выходил на лед в официальных матчах с мая! Россия, если сравнивать, находится на совершенно ином полюсе. Наши парни не просто играли в клубах, они играли вместе, и вместе же выигрывали Кубок Карьяла.

А еще этот матч был ценен тем, что сами по себе товарняки между Россией и Канадой в канун МЧМ — большая редкость. Последний раз фаворитов турнира сталкивали лбами пять лет назад в Торонто.

Тогда наши парни, проигрывая 0:1 в начале второго периода, сравняли счет и вырвали волевую победу. Голами отметились Сергей Толчинский и Александр Шаров, отличившийся в овертайме с передачи Николая Голдобина. И это при почти 20 тысячах канадцев, собравшихся на Air Canada Centre. На этот раз в Эдмонтоне канадской и русской молодежкам пришлось играть без зрителей. Возомжно, это сказалось на ходе игры.

Пять лет назад сборная России справилась без первого звена. Брагин решил придержать тройку Лещенко — Барбашев — Бучневич. Ларионов, в свою очередь, такого подарка канадцам делать не стал. Амиров — Хуснутдинов — Подколзин вышли в стартовом составе, почти сразу выдав неплохую комбинацию. Но не все в их игре было идеально. Марата, центра нашего первого центра, уже в одной из первых смен жестко припечатали к борту. Подколзин при игре «4 на 4» поперечным пасом и последующим падением чуть не привез шайбу в свои ворота. А во втором периоде их нередко запирали в зоне лидеры канадской сборной.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--08d66b7afbf4bd071ec5" data-vnd="08d66b7afbf4bd071ec5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=08d66b7afbf4bd071ec5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Из игроков, прибывших в Эдмонтон, за пределами состава остался Владислав Фирстов. Его наигрывали в основе, пока по бюрократическим причинам участие в тренировках не принимал Егор Чинахов. Но как только омича допустили до занятий — он занял место рядом со своим давним омским товарищем Арсением Грицюком и Ильей Сафоновым. Связка с габаритным казанским центром у них сложилась с Кубка Карьяла. Тем удивительнее, что первый голевой момент Чинахов получил, оказавшись на пересменке с Данилом Башкировым, изначально заявленным тринадцатым нападающим. Увы, один из лидеров нашей команды не попал по шайбе.

Уже на первых минутах сборная России получила шанс в большинстве, но была не особо убедительна. Великолепный проход Михаила Абрамова привел ко второму удалению канадцев, но наши парни вскоре сами уровняли составы. Ничего выдающегося не показали в своем первом большинстве и соперники. Кирсанов и уже упомянутый нами Башкиров эталонно убивали время. А во втором канадском большинстве, которое пришлось на второй период, пришлось изрядно потрудиться Ярославу Аскарову.

Если говорить о рисунке игры, то команда Ларионова действовала более размеренно. Отчасти это было связано с желанием контролировать шайбу. Но при этом складывалось впечатление, что попытки комбинировать не особо сочетаются со скоростным хоккеем. Процесс адаптации к маленьким коробкам не проходил бесследно. Канадцы на нашем фоне выглядели несколько сумбурно. А первый шанс поразить ворота Аскарова упустили в середине стартового периода, когда в результате свалки на пятаке угодили в штангу. Отличиться мог Джейкоб Пеллетье.

Второй период сложился для нашей команды куда тяжелее, чем первый. Во многом подопечные Ларионова в этом были виноваты сами. Передачи через собственный пятак и довольно детские ошибки приводили к излишней суете возле ворот Аскарова. Причем фейлы допускали почти все лидеры обороны: и Мухамадуллин, и Чайка, и Чистяков. Но и не стоит умалять заслуг наших соперников. Канадцы после втягивающих первых двадцати минут проснулись.

А что же атака нашей молодежки? С позиционками стало гораздо сложнее, чем в начале матча. «Кленовые» наш контроль разбивали довольно эффективно. Прежде всего, за счет плотной силовой игры. Зато быстрые прорывы то и дело приводили к голевым моментам. Особенно ближе ко второму перерыву. Два реальных шанса имел быстроногий Грицюк, а после одного из его проходов в штангу угодил Чинахов…

Состав, с которым сборная России вышла на решающий период, удивил. Ларионов преподнес сразу два сюрприза. Во-первых, первым вместо тройки Хуснутдинова стало звено Сафонова. Во-вторых, место в воротах занял Артур Ахтямов. В чем логика этих решений? Сочетание из двух омичей и одного казанца создало больше всего моментов, чем заслужило повышение. А замена вратаря, видимо, связана с желанием проверить бэкапа. В том, что именно Аскаров будет нашим № 1 — нет сомнений. Но при остром дефиците контрольных игр не помешает протестировать других вратарей.

И если Аскаров отыграл на ноль, то Ахтямов не смог выйти сухим из воды. Отсидевшись в меньшинстве на старте третьего периода, канадцы разродились долгожданным голом. Джейми Драйздейл броском в дальнюю девятку открыл счет. Нашего запасного вратаря глупо обвинять в этой пропущенной шайбе, но осадочек от его появления в воротах остался. У команды Ларионова было достаточно времени, чтобы симметрично ответить канадцам, но с осмысленными действиями возникли большие проблемы.