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09:59 (мск), источник: Sport24

Ларионов — о матче с Канадой: Неприятное поражение для России. Невозможно выйти на новый уровень без провалов

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча с Канадой (0:1) в товарищеском матче накануне старта МЧМ-2021.

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«Товарищеские игры и нужны для того, чтобы посмотреть разные сочетания. Мы не хотим видеть сразу же яркие сочетания, в первой же игре. Безусловно, мы играли с сильным соперником. Нужно сделать скидку на то, что ребятам нужно адаптироваться к темпу. Канадцы играют в агрессивный компактный хоккей. Неприятное поражение для нас, мы сделаем выводы. Хотим сделать игру сборной России более динамичной.

У нас есть и план B, и план С. Можем посмотреть разные сочетания. В ближайшие 48 часов решим, в каких звеньях выйдем на игру с США. Амиров, Хуснутдинов и Подколзин играли вместе весь сбор. Пока не будет делать быстрых выводов. У нас есть люди, которые могут играть в разных звеньях, но мы будем терпеливы.

У Аскарова большой талант и такие же высокие к нему требования. Безусловно, радует, что в нашей стране растет хороший вратарь. Он, прежде всего, профессионал и морально устойчивый молодой человек. За последний год Ярослав стал гораздо более опытным. Это играет колоссальную роль для вратаря. Невозможно выйти на новый уровень без провалов. Аскаров делает выводы и развивается. Он играет большую роль в нашей команде.

Егор Чинахов приберег голы на следующие матчи. Я не переживаю за этого парня. Это очень интересный хоккеист. Он делает игру лучше, зрелищнее, а свое звено — перспективным. Мы смотрим в будущее и верим, что Чинахов сможет принести сборной больше пользы, чем сегодня. Я за него спокоен, — передает слова Ларионова корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

Напомним, молодежный чемпионат мира начинается 25 декабря. Сборная России сыграет на групповом этапе со Швецией, США, Чехией и Австрией. Первая игра состоится уже 26 декабря и начнется в 05:30 по московскому времени, соперником россиян выступят американские хоккеисты.

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