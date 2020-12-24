Капитан молодежной сборной Канады получил травму в матче с Россией

Сборная Канады в среду победила команду России со счетом 1:0. Дак покинул лед в третьем периоде, получив повреждение правого запястья. Главный тренер «кленовых листьев» Андре Туриньи не сообщил никаких подробностей о травме форварда «Чикаго», добавив, что позднее Дак пройдет медицинское обследование.

В прошлом сезоне Дак в составе «Чикаго» забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач в 64 матчах регулярного чемпионата, а также набрал шесть очков (1+5) в девяти играх плей-офф.