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00:33 (мск), источник: Известия

Новогодние связки: чего ждать от сборной России на хоккейном МЧМ

На первый официальный турнир команда Ларионова выходит в статусе фаворита.

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Источник: Известия

Молодежный чемпионат мира по хоккею (МЧМ) стартует уже в ночь на 26 декабря. Несмотря на отсутствие ряда звезд — Алексиса Лафренье, Джека Хьюза, Каапо Какко, — скомканную подготовку из-за отмены матчей и ковидные новшества, турнир в Эдмонтоне остается главным хоккейным событием зимы. Все матчи пройдут при пустых трибунах, однако ажиотаж вокруг турнира невероятный. МЧМ — маленькая хоккейная сказка, традиционно сопровождающая новогодние праздники.

Россия — фаворит

Состав сборной России не претерпел больших изменений после феерии на взрослом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Единственное, команда усилилась «легионерами» из североамериканских лиг: защитником Яном Кузнецовым и нападающими Михаилом Абрамовым, Василием Пономаревым и Владиславом Фирстовым. Осталась неизменной только вратарская бригада. Основным голкипером на турнире станет суперталантливый Ярослав Аскаров, на которого позарился «Нэшвилл» в первом раунде драфта-2020. Он должен сыграть большую часть матчей, а кому-то из пары Всеволод Скотников — Артур Ахтямов, судя по всему, достанется групповая игра с Австрией.

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Сбалансированно смотрится и российская оборона. Первая пара Семен Чистяков — Шакир Мухамадуллин стабильно играет в топ-клубах КХЛ. Гармонично дополняют друг друга Ян Кузнецов и Даниил Чайка, которого после яркого Кубка Карьяла стали привлекать к основе ЦСКА. Могут похвастаться россияне и вариативностью в атаке. Есть проспект «Ванкувера» Василий Подколзин, омская связка Егор Чинахов — Арсений Грицюк, уфимский талант Родион Амиров. В каждой тройке есть парни, способные к созиданию и творчеству. Осталось только найти ту самую «химию» и реализовывать свои моменты.

— Как всегда, сборная России — один из главных фаворитов предстоящего МЧМ, — отметил «Известиям» спортивный директор «Трактора» Роман Беляев. — Во-первых, получилось собрать лучших игроков этого возраста, во-вторых, у нас играет Ярослав Аскаров — сильнейший вратарь мира в своем возрасте. Важно и то, что практически все хоккеисты молодежной сборной России регулярно получали игровую практику в этом сезоне, выступали в КХЛ. В то время как североамериканцы были лишены такой возможности. Некоторые сборные из-за коронавируса потеряли ведущих игроков. А часть будущих звезд НХЛ просто не отпустили клубы.

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Главные соперники

Эксперты относят к главным претендентам на золото сборные России и Канады. Состав «Кленовых листьев» на 80% составлен из первораундников драфта НХЛ. Главная звезда хозяев — нападающий «Чикаго» Кирби Дак, который уже набрал 29 (9+20) очков в 73 матчах за «Блэкхокс». Стоит обратить внимание на габаритного Куинтона Байфилда — второго номера драфта-2020 и проспекта «Вашингтона» Коннора Макмайкла. Нет никаких проблем у канадцев и с обороной, а вот вратарская линия, несмотря на «сухарь» в товарищеском матче с Россией, вызывает определенные вопросы. Судя по всему, первым номером станет Девон Леви — лучший вратарь Центральной канадской лиги.

Не стоит сбрасывать со счетов и американцев — соперников россиян по группе «B». Их главная надежда — голкипер Спенсер Найт, выбранный под 13-м номером драфта «Флоридой». Возможно, Штаты привезли в Эдмонтон не самый яркий состав по именам, но с точки зрения баланса это очень кусачая команда, способная побороться за главный трофей.

Не стоит забывать, что турнир в Эдмонтоне станет полноценным дебютом Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежки. О финском этапе Евротура и летнем Sochi Hockey Open все благополучно забыли. Августовский сбор в Сочи и Кубок Карьяла стали единственными шансами проверить в деле кандидатов в Канаду. Впрочем, выбор был предсказуемым, так что вопросов по составу к тренерскому штабу почти нет.

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Ларионов в отличие от предшественника Валерия Брагина пропагандирует более зрелищный и атакующий хоккей. Не хочется проводить аналогии с советским — сменилось не одно поколение игроков, да и сама игра не стоит на месте. При Брагине мы привыкли к более консервативным схемам, когда команда подстраивается под соперника, нередко упрощая игру в ущерб индивидуальным действиям. Ларионов же — адепт креатива, нестандартных решений и разумного авантюризма. В контрольном матче с Канадой его схемы результата не принесли, но поспешных выводов делать не стоит. Наверняка, против США парни выйдут еще более заряженными, исправят проблемы с реализацией и подарят болельщикам яркий хоккей.

— Сделаем выводы после поражения от Канады [в товарищеском матче], посмотрим, что можно сделать, чтобы команда была более динамичной и результативной, — рассказал Игорь Ларионов. — Первое звено? У нас есть план «В» и план «С». Нужно проанализировать матч. В ближайшие время решим, как мы выйдем против США. Очень важно понимать, как эти перемены повлияют на ребят. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров играли вместе весь сбор. Первый матч — сложный для всех. Пока не будем делать поспешных выводов. У нас есть люди, которые могут играть в разных сочетаниях, создавая хорошую «химию». Давайте будем терпеливы в этом вопросе и дадим время тренерскому штабу, чтобы определить состав на первый матч чемпионата мира.

Россия сыграет в группе «B» с США (26 декабря), Чехией (28 декабря), Австрией (30 декабря) и Швецией (31 декабря). Матчи четвертьфинала пройдут вечером 2 января и рано утром 3 января по московскому времени.

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