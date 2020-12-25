Новогодние связки: чего ждать от сборной России на хоккейном МЧМ

Молодежный чемпионат мира по хоккею (МЧМ) стартует уже в ночь на 26 декабря. Несмотря на отсутствие ряда звезд — Алексиса Лафренье, Джека Хьюза, Каапо Какко, — скомканную подготовку из-за отмены матчей и ковидные новшества, турнир в Эдмонтоне остается главным хоккейным событием зимы. Все матчи пройдут при пустых трибунах, однако ажиотаж вокруг турнира невероятный. МЧМ — маленькая хоккейная сказка, традиционно сопровождающая новогодние праздники.

Россия — фаворит

Состав сборной России не претерпел больших изменений после феерии на взрослом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Единственное, команда усилилась «легионерами» из североамериканских лиг: защитником Яном Кузнецовым и нападающими Михаилом Абрамовым, Василием Пономаревым и Владиславом Фирстовым. Осталась неизменной только вратарская бригада. Основным голкипером на турнире станет суперталантливый Ярослав Аскаров, на которого позарился «Нэшвилл» в первом раунде драфта-2020. Он должен сыграть большую часть матчей, а кому-то из пары Всеволод Скотников — Артур Ахтямов, судя по всему, достанется групповая игра с Австрией.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="19dca53b-e6e6-5267-b4b6-b56dab354f8f"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/5629974309908472/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.loaded){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сбалансированно смотрится и российская оборона. Первая пара Семен Чистяков — Шакир Мухамадуллин стабильно играет в топ-клубах КХЛ. Гармонично дополняют друг друга Ян Кузнецов и Даниил Чайка, которого после яркого Кубка Карьяла стали привлекать к основе ЦСКА. Могут похвастаться россияне и вариативностью в атаке. Есть проспект «Ванкувера» Василий Подколзин, омская связка Егор Чинахов — Арсений Грицюк, уфимский талант Родион Амиров. В каждой тройке есть парни, способные к созиданию и творчеству. Осталось только найти ту самую «химию» и реализовывать свои моменты.

— Как всегда, сборная России — один из главных фаворитов предстоящего МЧМ, — отметил «Известиям» спортивный директор «Трактора» Роман Беляев. — Во-первых, получилось собрать лучших игроков этого возраста, во-вторых, у нас играет Ярослав Аскаров — сильнейший вратарь мира в своем возрасте. Важно и то, что практически все хоккеисты молодежной сборной России регулярно получали игровую практику в этом сезоне, выступали в КХЛ. В то время как североамериканцы были лишены такой возможности. Некоторые сборные из-за коронавируса потеряли ведущих игроков. А часть будущих звезд НХЛ просто не отпустили клубы.

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

Главные соперники

Эксперты относят к главным претендентам на золото сборные России и Канады. Состав «Кленовых листьев» на 80% составлен из первораундников драфта НХЛ. Главная звезда хозяев — нападающий «Чикаго» Кирби Дак, который уже набрал 29 (9+20) очков в 73 матчах за «Блэкхокс». Стоит обратить внимание на габаритного Куинтона Байфилда — второго номера драфта-2020 и проспекта «Вашингтона» Коннора Макмайкла. Нет никаких проблем у канадцев и с обороной, а вот вратарская линия, несмотря на «сухарь» в товарищеском матче с Россией, вызывает определенные вопросы. Судя по всему, первым номером станет Девон Леви — лучший вратарь Центральной канадской лиги.

Не стоит сбрасывать со счетов и американцев — соперников россиян по группе «B». Их главная надежда — голкипер Спенсер Найт, выбранный под 13-м номером драфта «Флоридой». Возможно, Штаты привезли в Эдмонтон не самый яркий состав по именам, но с точки зрения баланса это очень кусачая команда, способная побороться за главный трофей.

Не стоит забывать, что турнир в Эдмонтоне станет полноценным дебютом Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежки. О финском этапе Евротура и летнем Sochi Hockey Open все благополучно забыли. Августовский сбор в Сочи и Кубок Карьяла стали единственными шансами проверить в деле кандидатов в Канаду. Впрочем, выбор был предсказуемым, так что вопросов по составу к тренерскому штабу почти нет.

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

Ларионов в отличие от предшественника Валерия Брагина пропагандирует более зрелищный и атакующий хоккей. Не хочется проводить аналогии с советским — сменилось не одно поколение игроков, да и сама игра не стоит на месте. При Брагине мы привыкли к более консервативным схемам, когда команда подстраивается под соперника, нередко упрощая игру в ущерб индивидуальным действиям. Ларионов же — адепт креатива, нестандартных решений и разумного авантюризма. В контрольном матче с Канадой его схемы результата не принесли, но поспешных выводов делать не стоит. Наверняка, против США парни выйдут еще более заряженными, исправят проблемы с реализацией и подарят болельщикам яркий хоккей.

— Сделаем выводы после поражения от Канады [в товарищеском матче], посмотрим, что можно сделать, чтобы команда была более динамичной и результативной, — рассказал Игорь Ларионов. — Первое звено? У нас есть план «В» и план «С». Нужно проанализировать матч. В ближайшие время решим, как мы выйдем против США. Очень важно понимать, как эти перемены повлияют на ребят. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров играли вместе весь сбор. Первый матч — сложный для всех. Пока не будем делать поспешных выводов. У нас есть люди, которые могут играть в разных сочетаниях, создавая хорошую «химию». Давайте будем терпеливы в этом вопросе и дадим время тренерскому штабу, чтобы определить состав на первый матч чемпионата мира.