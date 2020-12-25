Ларионов: Вратарь сборной России по хоккею Аскаров может сыграть все матчи на МЧМ

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. В стартовом матче группового этапа россияне сыграют с командой США, встреча пройдет 26 декабря и начнется в 5:30 мск. Также на групповом этапе сборная России сыграет с командами Австрии, Чехии и Швеции.

«Для Аскарова сыграть семь матчей — не большая проблема. Он готов к вызову, находится в хорошей форме. План такой, что он сыграет шесть матчей из семи, хотя, может, сыграет и все матчи», — отметил Ларионов.

24 декабря сборная России уступила команде Канады со счетом 0:1 в единственном выставочном матче перед турниром. «Думаю, очень хорошо, что мы сыграли с канадцами и сейчас сыграем с командой США. Уровень игры, скорости дают сразу же возможность войти в колею, почувствовать скорости. После матча с канадцами мы поняли, какой уровень будет на этом турнире, матч с американцами, скорее всего, будет таким же, как с канадцами — на высоких скоростях, с давлением», — считает Ларионов.

«Ребята готовы к турниру, сегодня была неплохая тренировка, прошлись по деталям вчерашней игры. Думаю, что будем в полном порядке. Сегодня мы сделали пару небольших изменений в сочетаниях по сравнению с матчем с канадцами, у нас есть варианты, мы можем маневрировать, чтобы команда была более сбалансированной», — добавил главный тренер молодежной сборной России.