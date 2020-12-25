Турнир в «пузыре». В Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

На турнире в Канаде выступят десять сборных, которые распределены на две группы. Сборная России попала в группу В с командами США, Австрии, Чехии и Швеции, в группе А выступят сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Четыре лучших команды каждой группы выйдут в четвертьфинал турнира. Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам турнира в Эдмонтоне никто не покинет элиту.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cc2d8c8ec1406964ade5" data-vnd="cc2d8c8ec1406964ade5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cc2d8c8ec1406964ade5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккеисты, чей возраст еще не достиг 20 лет, прибыли в «пузырь» (территорию, на которой в условиях самоизоляции будут жить все команды турнира) до 13 декабря и с 18 декабря начали тренировки, за исключением сборных Германии и Швеции. Представители этих команд сдали положительные тесты на коронавирус и приступили к занятиям позднее. Условия в «пузыре» в Эдмонтоне схожие с теми, в которых проводился плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошлого сезона.

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В стартовом матче турнира сыграют сборные Швейцарии и Словакии, игра начнется в 22:00 мск. Российская сборная начнет чемпионат мира встречей с американцами, которая начнется в 5:30 мск 26 сентября. Летом прошлого года Игорь Ларионов сменил на посту главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина, работавшего с командой с 2014 года. На прошлом мировом первенстве в Чехии член «Тройного золотого клуба» был помощником Брагина.

Россияне на том турнире завоевали серебряные медали, в финале уступив канадцам со счетом 3:4. В состав сборной России на предстоящий чемпионат мира попали три хоккеиста, выступавших в Чехии. Это вратарь Ярослав Аскаров, а также нападающие Максим Грошев и капитан команды Василий Подколзин.

Всего в Эдмонтон прибыли 25 игроков:

голкиперы — Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА);.

защитники — Роман Бычков («Локомотив»), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, США), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»);.

нападающие — Михаил Абрамов («Викториавилл», Канада), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев (ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Василий Пономарев («Шавиниган», Канада), Илья Сафонов («Ак Барс»), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, США).

Команда Россия U20

Сборная России едет за победой

Россияне с 29 ноября находились на базе в подмосковном Новогорске, где начали подготовку к турниру. Из-за пандемии была отменена традиционная ноябрьская серия матчей со сборными главных юниорских лиг Канады. Российские хоккеисты имели возможность собраться вместе и проверить свои силы на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Федерация хоккея России (ФХР) отправила на турнир в Хельсинки молодежную сборную под руководством Ларионова, которая выиграла все три матча.

На молодежный чемпионат мира сборная России приехала в том же составе, усилившись игроками, выступающими в Северной Америке, и защитником Артемием Князевым, пропустившим Кубок Карьяла из-за болезни. «У этой сборной России есть преимущество над остальными командами, есть победный опыт на взрослом уровне. Надеемся, что ребята вернутся с победой. Молодежный чемпионат мира замыкает 2020 год и начинает 2021-й. Пристальное внимание всех россиян будет к этому турниру, потому что это будущие звезды мирового хоккея», — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Команда Канада U20

Главным соперником россиян на предстоящем турнире должны стать канадцы. 24 декабря сборные России и Канады провели выставочный матч, в котором хозяева чемпионата мира одержали победу со счетом 1:0. 20 из 22 полевых игроков в составе канадцев были выбраны в первом раунде драфтов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а капитан команды Кирби Дак отыграл прошлый сезон за «Чикаго». Не досчитались канадцы первого номер драфта НХЛ 2020 года, самого ценного игрока прошлого молодежного чемпионата мира Алексиса Лафренье.

Дак выступал и в плей-офф НХЛ, игры которого проводились на той же арене в Эдмонтоне, где стартует турнир. В третьем периоде выставочной встречи капитан хозяев турнира покинул лед из-за травмы руки. Главный тренер сборной Канады Андре Туриньи сообщил, что форварду предстоит пройти медицинское обследование. Позднее стало известно, что из-за травмы он пропустит турнир.

Российские хоккеисты имели больше игровой практики перед стартом молодежного чемпионата мира, чем канадцы. Регулярные чемпионаты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) стартовали в сентябре, в то время как в Канаде игры проводятся только в главной юниорской лиге Квебека (QMJHL). Таким образом, большая часть канадских игроков не имела игровой практики на протяжении девяти месяцев.

Большинство хоккеистов российской сборной на старте сезона получали игровое время в матчах КХЛ. Подколзин, Чинахов, Амиров и Мухамадулин и вовсе стали одними из лидеров своих команд. Несколько матчей на взрослом уровне уверенно провел и вратарь Аскаров, выбранный «Нэшвиллом» под 11-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

Команда США U20

Американцы без Хьюза, финны без Какко

Игра с американцами будет интересна вратарским противостоянием 18-летнего Аскарова и 13-го номера драфта НХЛ 2019 года 19-летнего Спенсера Найта.

В состав сборной США на турнир в Канаде попали лидеры прошлогоднего первенства Коул Кофилд, лучший ассистент чемпионата мира в Чехии Тревор Зеграс и автор дубля в ворота сборной России (3:1) Артур Калиев.

Он был выбран под общим 33-м номером на драфте НХЛ 2019 года и стал первым уроженцем Узбекистана, получившим возможность сыграть в НХЛ. Калиев живет в США, куда переехали его родители, с двух лет.

Команда Финляндия U20

Два самых талантливых вратаря в возрасте до 20 лет — Найт и Аскаров — играли друг против друга на прошлом турнире. Аскаров тогда вышел на замену по ходу третьего периода при счете 0:3 и не пропустил ни одной шайбы. Сборная США же в Чехии неожиданно проиграла в четвертьфинале финнам со счетом 0:1.

На предстоящем чемпионате мира американцам не поможет первый номер драфта НХЛ 2019 года Джек Хьюз. Новый сезон в НХЛ стартует 13 января, но тренировочные лагеря откроются уже 3 января, поэтому «Нью-Джерси» не отпустил Хьюза. По той же причине не выступит на турнире второй номер драфта НХЛ 2019 года, победитель молодежного чемпионата мира — 2019 финн Каапо Какко.

Команда Швеция U20

Обескровленные шведы

Победитель встречи между сборными России и США с большой долей вероятности займет первое место в группе. Команды Чехии и Австрии на данный момент выглядят значительно слабее фаворитов турнира и, скорее всего, в очном противостоянии выявят последнего четвертьфиналиста турнира от группы В. Сборная Швеции же лишилась ряда ключевых игроков из-за коронавируса. В Эдмонтоне не сыграют лучший центральный нападающий команды Карл Хенрикссон, открытие нынешнего сезона Шведской хоккейной лиги Уильям Эклунд, а также лидеры команды Альбин Греве и Вильям Валлиндер.

Положительный тест на коронавирус перед вылетом в Канаду сдал и главный тренер Томас Монтен, его заменил тренер юниорской команды «Векшё» Джоэл Роннмарк. Его помощником будет тренер сборной Швеции до 18 лет Андерс Эриксен. Шведская сборная перед началом турнира не провела ни одной контрольной встречи и позднее всех приступила к тренировкам в Канаде, так как уже в Эдмонтоне два члена персонала команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Потери шведской команды выглядят очень значительными, однако две главные звезды скандинавов — Лукас Реймонд и Александр Хольц — на чемпионате мира выступят. Костяк сборной Швеции составят игроки, завоевавшие золотые медали на домашнем юниорском чемпионате мира 2019 года и переигравшие в финале сборную России со счетом 4:3 в овертайме. Хет-триком в решающей встрече тогда отметился именно Реймонд. В команде Игоря Ларионова также немало игроков, игравших в том финале, в частности Подколзин и Аскаров.

Хоккей Молодежный ЧМ 2020-2021 Группа B, 26.12.2020, 5:30 Россия U20 - США U20 -

Сборная Швеции в последний раз уступила в матче предварительного раунда молодежного чемпионата мира 14 лет назад, когда 31 декабря 2006 года проиграла американцам в овертайме (2:3). Интересно, что на предстоящем турнире шведы также сыграют с командой США 31 декабря. При этом шведские хоккеисты за это время только однажды завоевывали золотые медали мирового первенства — в 2012 году, выиграв в финале у россиян.

Молодежные чемпионаты мира под эгидой Международной федерации хоккея проводятся ежегодно с 1977 года, предстоящий турнир станет 45-м в истории. Отечественные хоккеисты становились победителями мировых первенств 13 раз — восемь раз это удавалось сборной СССР (1977−1980, 1983, 1984, 1986, 1989), четырежды выигрывала сборная России (1999, 2002, 2003, 2011) и один раз лучшей становилась объединенная команда (1992), составленная из хоккеистов бывших советских республик. В 1979 и 1980 годах в составе сборной СССР победителем турнира становился Ларионов. Лидируют по победам на чемпионатах мира канадцы (18), финны выигрывали золотые медали пять раз, американцы — четыре, шведы и чехи — по три.