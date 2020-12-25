«США сыграет в финале с Канадой. А русским отводят борьбу за бронзу». Что пишут за океаном перед матчем России и Америки

TSN: «Россию впервые за долгое время будет тренировать не Брагин»

Главным событием первого игрового дня станет встреча между сборными США и России. Американцы хотят реабилитироваться за прошлый турнир, на котором они заняли только шестое место.

В этом им должны помочь восемь игроков, которые выступали на МЧМ-2020, в том числе нападающие Коул Кофилд, Тревор Зеграс и Алекс Тюркотт, который были выбраны в первом раунде драфта «Монреалем», «Анахаймом» и «Лос-Анджелесом» соответственно. Также стоит отметить проспекта «Флориды», вратаря Спенсера Найта, и талантливого защитника «Оттавы» Джейка Сандерсона.

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Россию впервые за долгое время будет тренировать не Валерий Брагин — его сменил Игорь Ларионов.

Главной звездой команды должен стать голкипер Ярослав Аскаров, который постарается восстановить свое реноме после прошлогоднего турнира.

Впереди выделяются Василий Подколзин и Максим Грошев, помогать которым будут в первую очередь Родион Амиров и Егор Чинахов. В защите лидерство на свои плечи должен взвалить Шакир Мухамадуллин.

Grand Folks Herald: «Последний раз МЧМ брал старт в Рождество 16 лет назад»

Знакомое начало?

Для любителей хоккея со стажем так оно и есть.

Последний раз молодежный чемпионат мира брал старт в Рождество 16 лет назад — в 2004-м. И тогда именно команды США и России встречались в первом туре.

Американцы вырвали победу в матче-триллере со счетом 5:4, хотя за россиян тогда играли такие будущие звезды, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Александр Радулов.

Но Россия взяла реванш, выбив хозяев турнира в полуфинале — 7:2. Овечкин и Малкин тогда записали на свой счет по дублю.

NHL.com: «России отводят борьбу за бронзу»

Победителем молодежного чемпионата мира 2021 года станет команда из Северной Америки, по мнению журналистов официального сайта НХЛ.

Кто-то верит, что Канада возьмет золото второй год подряд, кто-то ставит на США. Но большинство сходятся во мнении, что именно эти две команды встретятся в финале.

России отводят борьбу за бронзу.

Sportsnet: «Россия и США точно постараются помешать рекорду Швеции»

Из-за пандемии коронавируса ИИХФ отменила многие турниры. И были серьезные опасения, что эта участь постигнет и молодежный чемпионат мира. К счастью, международная федерация хоккея сумела сохранить турнир, несмотря на жесткие ограничения.

Канада, действующий чемпион мира на молодежном уровне, будет набираться игровой практики в более слабой группе A. А вот США, Россия и Швеция будут бороться в куда более ровной группе B вместе с Чехией и Австрией. Шведы постараются продлить свою феноменальную серию из 52 побед подряд на групповом этапе. Но Россия и США точно постараются этому помешать.

Россия

Сильные стороны: глубина состава в атаке.

Пусть в команду вернулись только два форвардов с прошлого турнира (Василий Подколзин и Максим Грошев), но в атаке у команды не должно быть проблем. К ним добавились Егор Афанасьев, Михаил Абрамов, Василий Пономарев, Родион Амиров и Марат Хуснутдинов. Эта линия нападения не только опасна у чужих ворот, но и хорошо умеет отрабатывать в обороне.

Слабые стороны: неопытная оборона.

России пришлось заменить всю линию обороны. А это сложно сделать, когда ты разом лишаешься Александра Романова, Данилы Журавлева и Егора Замулы. Роль лидера, которую раньше исполнял Романов, призван взять на себя Шакир Мухамадуллин. Также стоит обратить внимание на Даниила Чайку.

Х-фактор: Ярослав Аскаров.

Если к обороне есть вопросы, то к последнему рубежу их нет никаких. И России очень нужно, чтобы Аскаров показал максимум своих возможностей.

США

Сильные стороны: большой выбор нападающих.

В прошлом году вся атака американцев не смогла ничего придумать в четвертьфинале против финнов, в результате чего команде пришлось паковать вещи. На МЧМ возвращаются Коул Кофилд, Тревор Зеграс и Алекс Тюркотт. Сборная США потеряла Ника Робертсона, которого на турнир не отпустил «Торонто», и Джона Бичера вместе с Томасом Бордело из-за правил карантина. Зато свежей крови добавят Мэттью Болди и Мэттью Бениерс.

Слабые стороны: новая линия защиты.

В обороне снова будут сомнения, так как только Кэм Йорк имеет опыт выступления на таком уровне. А три защитника вообще впервые будут представлять США на международном уровне. Последить стоит за Джейком Сандерсоном, а мобильности команде должны добавить Брок Фабер и Райан Джонсон.

Х-фактор: Спенсер Найт.

Нельзя сказать, что он провалил прошлый турнир, но явно был не похож сам на себя. Теперь Найту сразу нужно показывать свой талант, так как в первом матче турнира США предстоит сыграть против России, ворота которой будет защищать Аскаров.

The Hockey Writers: «Сопернику не стоит рассчитывать на большое количество голов в матче с Россией»

Сборная России проиграла в выставочном матче Канаде. И пусть это поражение не имеет никаких турнирных последствий, но эта игра позволила составить первое впечатление о потенциале российской команды.

Голкипер Ярослав Аскаров считается одним из самых талантливых молодых вратарей в мире. И в игре против Канады он полностью подтвердил выдаваемые ему авансы.

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Многие задавались вопросом, как он проявит себя после неудачного МЧМ-2020. Кажется, в этом году никаких сомнений в его возможностях уже не будет.

Конечно, об атаке нельзя отзываться в столь же восторженных тонах, когда твоя команда не забивает. Тем более когда она создает минимум опасных моментов у ворот соперника. Всей линии атаки российской сборной нужно прибавлять. И особенно это касается розыгрыша большинства.

А вот оборона, которая казалась самым слабым звеном, доказала, что может противостоять лучшим игрокам на молодежном уровне. Защитники, среди которых особенно выделялся Шахир Мухамадуллин, смогли сдержать мощную атаку канадцев.

Конечно, им помогло, что за их спинами играл Аскаров. С другой стороны, кто-то может сказать, что вратарю тоже было легче, когда линия защиты действует так уверенно. Если они продолжат так поддерживать друг друга, то любому сопернику не стоит рассчитывать на большое количество голов в матче с Россией.

The Score: «На МЧМ доминируют команды из большой пятерки»

На молодежных чемпионатах мира доминируют команды из «большой пятерки»: Канада, США, Россия, Швеция и Финляндия. Но в последние годы только три сборные добивались стабильных успехов. Канадцы, американцы и финны выиграли последние восемь турниров, и 15 — из последних 17 (особенно отметилась Канада, которая брала золото пять лет подряд во второй половине 2000-х).