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01:04 (мск), источник: Sport24

В матче открытия МЧМ-2021 Словакия победила Швейцарию

В стартовом матче чемпионата мира среди молодежных команд (игроки до 20 лет) — 2021 сборная Словакии победила сборную Швейцарии.

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Источник: Пресс-служба IIHF

Встреча на арене в Эдмонтоне завершилась со счетом 1:0 в пользу словаков. Единственную шайбу в конце третьего периода забросил Роман Файт.

Сборная Словакии следующий матч в группе A проведет 28 декабря против Канады, а Швейцария 27 декабря сыграет с Финляндией.

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Швейцария U20
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Словакия U20
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