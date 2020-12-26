В матче открытия МЧМ-2021 Словакия победила Швейцарию
В стартовом матче чемпионата мира среди молодежных команд (игроки до 20 лет) — 2021 сборная Словакии победила сборную Швейцарии.
В стартовом матче чемпионата мира среди молодежных команд (игроки до 20 лет) — 2021 сборная Словакии победила сборную Швейцарии.
Встреча на арене в Эдмонтоне завершилась со счетом 1:0 в пользу словаков. Единственную шайбу в конце третьего периода забросил Роман Файт.
Сборная Словакии следующий матч в группе A проведет 28 декабря против Канады, а Швейцария 27 декабря сыграет с Финляндией.