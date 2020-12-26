Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.12
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
24.12
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
24.12
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
24.12
Нефтехимик
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
25.12
Локомотив
Сочи
63
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
10:02 (мск), источник: ТАСС

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного ЧМ

ТАСС, 26 декабря. Команда Финляндии со счетом 5:3 победила сборную Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Наверх
Источник: Reuters
Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

В составе победителей голами отметились Антон Люнделл (4-я минута), Аку Рятю (20), Микаэль Пюхтия (22), Топи Ниемеля (32), Хенри Никканен (34). За сборную Германии забили Самуэль Дюбе (26), Тим Штюцле (31), Флориан Элиаш (49).

Команды выступают в группе А вместе со сборными Словакии, Швейцарии и Канады.

В следующем матче финны 27 декабря встретятся с швейцарцами, сборная Германии в тот же день сыграет с командой Канады.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира являются канадцы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Германия U20
3:5
0:2, 2:3, 1:0
Финляндия U20
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Россия разобралась с Америкой на молодежном ЧМ
«Спартак» — лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Не понял, что кричал американец». Хоккеисты России — о победе
Итальянские СМИ узнали об интересе «Спартака» к Рафаэлю Бенитесу
Банк обманул Александра Радулова на 1,5 миллиарда рублей
Поможем российским паралимпийцам подготовиться к Играм
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь