Россия разобралась с Америкой на молодежном ЧМ. Наши шли к этой победе 5 лет, а решили все за 9 минут

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Канада и США — особенные соперники для сборной России по хоккею. Начинать с них турнир, быть может, и не самая приятная история, но зато чертовски интересная. Родоначальники хоккея стали для команды Игоря Ларионова неплохим разогревом перед молодежным чемпионатом мира. Канадцы вскрыли проблему первого звена и наглядно показали, насколько разным может быть темп на Кубке Карьяла и вроде бы в обычном контрольном матче.

Изменений в первом звене от Ларионова мы не дождались. Да и вряд ли могли дождаться: Игорь Николаевич в своих лидеров верит и пока их не дергает. А вот Михаила Абрамова он посадил, сделав тринадцатым нападающим Михаила Фирстова. Форвард, которого с канадцами не было даже в заявке, выступает в американской студенческой лиге. Видимо, именно клубная прописка помогла ему оказаться в составе на матч со сборной США. Он, как и Ян Кузнецов, отлично знал наших соперников.

Впрочем, и помимо Фирстова с Кузенцовым были те, кому американцы знакомы не понаслышке. Максим Грошев и Василий Подколзин год назад встречались со сборной США на групповом этапе чемпионата, и не уберегли нашу команду от поражения — 1:3. А вот к Ярославу Аскарову предъявлять претензии точно не стоит. Он тогда вышел на замену в начале третьего периода и ни разу не пропустил.

На этот раз Аскаров — безоговорочный первый номер нашей команды. Ларионов уже во всеуслышание заявил, что Ярослав сыграет на турнире если не все игры, то шесть из семи.

И уже с первых минут матча с американцами наш вратарь стал одной из центральных фигур. Он ярко и рискованно выходил из ворот, орудуя клюшкой, попутно играя в «гляделки» с американскими нападающими, которые регулярно приезжали к нему на пятак. А вот бросков по воротам Аскарова до поры до времени не было.

Впервые американцы побеспокоили Аскарова в середине первого периода. На десятой минуте соотношение бросков было 4−0 в пользу нашей команды, а счет на табло сообщал о нашем минимальном преимуществе. Это Василий Пономарев подставил клюшку под бросок Артемия Князева. Гол у форварда четвертого звена выдался незатейливый, но при этом наша команда оказалась в новом для себя амплуа. В контрольной игре против Канады наши парни в счете не вели.

Канадцы в контрольном матче перехватили инициативу во втором периоде. Американцы начали перетягивать канат чуть раньше. Отыграв долгое время без бросков, они усердно начали наращивать упущенное. Все это привело к ответной заброшенной шайбе. Режиссеры трансляции с разных ракурсов показали гол сборной США, но понять, было ли подставление, или же Аскаров пропустил прямой бросок, досконально не удалось. Любопытно, что Мэттью Болди, который и дежурил на пятаке, не удержал автор нашей шайбы Пономарев.

Второй период не сулил нам ничего хорошо. Этот отрезок по неведомой причине неудачно проводят сборные России на разных уровнях. В последнее время это стало настоящей ахиллесовой пятой команд Брагина и Ларионова. Тем приятнее и удивительнее, что наша молодежка в первом матче чемпионата мира не наступила на знакомые грабли. Впрочем, как развивалась бы игра, забей вскоре после перерыва Бобби Бринк, предсказать невозможно. Форвард американцев из убойного положения умудрился не попасть в пустой угол российских ворот. После этого фейла на льду была только одна команда.

Удивительным образом голы забивали не лидеры вроде капитана Подколзина или омской связки Чинахов — Грицюк, а парни из нижних звеньев. Мало того, что Пономарев сделал дубль, так еще и Захар Бардаков отличился. Центр четвертой тройки сборной России вовремя открылся под безупречный продольный пас от Максима Грошева. Вертикальная атака подопечных Ларионова сработал как часы. Наши парни вышли вперед, а вскоре и укрепили свое преимущество. Американцы после того самого момента на старте второго периода откровенно поникли.

Добить наших соперников удалось их же руками. Спенсер Найт, выбранный «Флоридой» под 13-м номером, считался до начала турнира одним из самых сильных вратарей чемпионата мира. Уступал он разве что Аскарову. Но если Ярослав держал заявленный уровень, то преемник Сергея Бобровского после трех пропущенных шайб откровенно расклеился. А чем еще можно объяснить его грубую ошибку в случае с голом Ильи Сафонова? Казанец, конечно, идеально угодил в дальний угол, но Найт сделал для этого гола все. После подарка сборной России он покорно отправился на лавку. Кажется, именно так выглядит белый флаг.

На то, чтобы разобраться с американцами, нашим парням хватило всего девять минут. Могли россияне забить и больше, но свои выходы один на один не реалилизовали Грошев с Чинаховым. Омский талант еще в матче с Канадой запорол массу моментов. Фортуна, отвернувшаяся от Егора, как бы намекает, что голы придут к нему позже. Например, в финале. Но здесь и сейчас его промах привел к довольно нервной концовке.