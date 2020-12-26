Ларионов: Ожидали, что США будет играть в такой манере. Приятно, что у сборной России есть козыри

«Больше всего мне понравилось — это командная работа. Мы сыграли командой, может быть, не 60 минут, но большую часть игры. Мне понравилась отдача ребят. Важно владеть шайбой, если владетель больше, то доминируешь. Я требую этого от команды. Мы ожидали, что США будет играть в такой манере. Были готовы к такой игре.

Три шайбы от четвертого звена? Изначально мы со штабом делали так, чтобы не было номинально первого, второго и так далее звеньев. Мы ожидаем от каждой тройки вклада, который они могут дать. Рад за ребят из четвертого звена, они сыграли блестяще. Приятно, что у нас есть козыри, — передает слова Ларионова корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.