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10:27 (мск), источник: Sport24

Ларионов: Ожидали, что США будет играть в такой манере. Приятно, что у сборной России есть козыри

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу над США (5:3) в первом матче на молодежном чемпионате мира-2021.

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«Больше всего мне понравилось — это командная работа. Мы сыграли командой, может быть, не 60 минут, но большую часть игры. Мне понравилась отдача ребят. Важно владеть шайбой, если владетель больше, то доминируешь. Я требую этого от команды. Мы ожидали, что США будет играть в такой манере. Были готовы к такой игре.

Три шайбы от четвертого звена? Изначально мы со штабом делали так, чтобы не было номинально первого, второго и так далее звеньев. Мы ожидаем от каждой тройки вклада, который они могут дать. Рад за ребят из четвертого звена, они сыграли блестяще. Приятно, что у нас есть козыри, — передает слова Ларионова корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.

В следующем матче сборная России сыграет с чехами. Эта встреча состоится 28 декабря, начало — в 05:30 мск.

Россия U20
5:3
1:1, 3:0, 1:2
США U20
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