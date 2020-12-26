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10:36 (мск), источник: Sport24

«Не понял, что кричал американец, у меня не очень с английским». Хоккеисты сборной России — о победе над США на МЧМ

Слова соперников тоже здесь.

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Сборная России в стартовой игре молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне обыграла команду США со счетом 5:3. Итоги встречи подвели игроки российской команды, а также вратарь и тренер американцев.

Василий Пономарев, форвард сборной России:

«Матч был напряженный. Второй период оказался за нами, но есть, над чем работать. У нас впереди выходной, пересмотрим детали, чтобы в концовке не было просадки, чтобы все 60 минут играли на максимуме. Наше звено играет достаточно. Самый созидательный хоккей — простой. Мы можем играть просто и получать результат. Зеграс что-то кричал в сторону нашей скамейки после третьего гола? У меня не очень хорошо с английским языком, я не особо понял.

Если сравнивать с матчем с Канадой, то теперь у нас было больше времени акклиматизироваться. Это только первая игра, все впереди. Нас запомнят по последней игре.

Мы играли в свой хоккей, нашли пару пробелов в обороне соперника. Мы будем становиться всё более агрессивными, с каждым матчем будем играть всё лучше. Играть за Ларионова? Сумасшедшие чувства! Ларионов — легенда не только в России, но и в мировом хоккее. Думаю, он будет известным тренером, возможно, как Тарасов. У него огромный потенциал.

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Илья Сафонов, форвард сборной России:

«Никакой наигровки и связки с Найтом у нас не было. Немного расслабились, нельзя допускать такое с американцами и канадцами. Будем над этим работать и исключать такие ошибки. Мы работали весь матч, а во втором периоде начали появляться моменты. Мы их реализовали, ничего особенного. Работа всегда окупается.

Канадцу Кирби Даку пожелаю здоровья. В моем с ним столкновении был обычный игровой момент, ему немного не повезло.

Дастин Вульф, вратарь сборной США:

«Очень сложно входить в игру по ходу матча. Найт — потрясающий человек. В раздевалке мы его поддержали, сказали: “Продолжай в том же духе, ты потрясающий спортсмен и человек”. Уверен, что он придет в норму».

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Нейт Лимен, главный тренер сборной США:

«Последний десять минут первого периода и в третьем периоде мы доминировали, выглядели лучше соперника, больше владели шайбой. Мне понравилось, как мы сыграли в обороне. В третьем периоде мы много атаковали, угрожали воротам соперника. Это позитивные вещи из сегодняшнего матча. Спенсера Найта я знаю давно, думаю, он будет в порядке. Он невероятный вратарь, уверен, что придет в норму. Спенсер — настоящий лидер команды. У меня нет никаких сомнений по поводу него. Вульф сыграл хорошо, у нас есть два сильных голкипера».

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