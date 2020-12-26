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12:25 (мск), источник: Sport24

Третьяк: Матч с США показал, что сборной России нельзя расслабляться ни на секунду

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу молодежной сборной России над командой США на старте МЧМ-2021.

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Источник: Sport24

В первом матче на молодежном чемпионате мира в Канаде российские хоккеисты добились победы со счетом 5:3.

«Мы хорошо играли, потенциал есть, мы проявили характер, но нельзя расслабляться ни на секунду. Первая игра всегда волнующая — я сам помню свой первый матч, и когда выходишь, то всегда есть волнение, какой бы сильной ни была твоя команда.

Держали игру два периода, вели со счетом 4:1, но молодежный хоккей тем и опасен, что игрокам свойственно ошибаться, свойственны эмоции. Когда в 2011 году в Буффало канадцы после двух периодов вели 3:0, повесили себе уже золотые медали, и мы забили им пять голов за один период; будем надеяться, что Ларионов сейчас расставит все точки над «и», скажет, где слабые стороны, что неправильно, чтобы не было эйфории от этой победы, — цитирует Третьяка ТАСС.

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