Третьяк: Матч с США показал, что сборной России нельзя расслабляться ни на секунду

«Мы хорошо играли, потенциал есть, мы проявили характер, но нельзя расслабляться ни на секунду. Первая игра всегда волнующая — я сам помню свой первый матч, и когда выходишь, то всегда есть волнение, какой бы сильной ни была твоя команда.

Держали игру два периода, вели со счетом 4:1, но молодежный хоккей тем и опасен, что игрокам свойственно ошибаться, свойственны эмоции. Когда в 2011 году в Буффало канадцы после двух периодов вели 3:0, повесили себе уже золотые медали, и мы забили им пять голов за один период; будем надеяться, что Ларионов сейчас расставит все точки над «и», скажет, где слабые стороны, что неправильно, чтобы не было эйфории от этой победы, — цитирует Третьяка ТАСС.