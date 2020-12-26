«Россия считалась фаворитом группы. Теперь понятно, почему». Америка — о своём поражении
Бутылочка бурбона накануне вечером и снегоступы на ногах вместо коньков — так объясняют плохую игру сборной США. А про нарушение численного.
Бутылочка бурбона накануне вечером и снегоступы на ногах вместо коньков — так объясняют плохую игру сборной США. А про нарушение численного.
Сборная США проиграла стартовый матч МЧМ-2021 со сборной России и удостоилась приличного количества критики со стороны североамериканской прессы. Одновременно с этим, подопечные Игоря Ларионова получили массу лестных отзывов.
«Штаты сумели нанести ответный удар, но второй период стал ключевым в матче. В игре, которая воспринималась как главный матч дня на турнире, было несколько отличных сюжетов. А второй период, который русские провели отлично, выбил дух из американцев. Именно этого и хотела “Большая красная машина” для начала своего выступления в группе В. Спенсер Найт пропустил 4 гола после 12 бросков прежде чем его заменили. Американцы старались не отставать и даже имели преимущество по броскам. Фариначчи сократил отставание, Зеграс сократил отставание до минимума. Но, к несчастью для американцев, Аскаров держался, а Егор Чинахов забил в пустые ворота. Это помогло России одержать победу, которая может сыграть решающую роль в распределении мест в группе В перед выходом в четвертьфинал. Аскаров, у которого не было много работы, может стать решающим игроком для России в следующих матчах. Американцев сгубили потери шайбы и ошибки — с таким соперником, как Швеция, этого допускать нельзя», — считает обозреватель The Hockey News Стивен Эллис.
«Форвард сборной США Артур Калиев выглядел так, будто у него на ногах снегоступы, а не коньки. Я был его преданным поклонником, и я до сих пор верю в него, но, мальчик, фигурное катание пока не зашло так далеко. Матч для Спенсера Найта завершился, когда он пропустил 4 гола после 12 бросков. Как минимум два были его ошибками. Эта российская команда просто великолепна. Мне очень нравится, как играют парни у Ларионова», — так прокомментировал игру обозреватель The Athletic Скотт Уилер.
«Защитники американцев обращаются с шайбой так, словно это гранаты. Не знаю, как будет выглядеть диаграмма бросков у сборной США, но я
«Если Ларионов действительно ремонтирует маски, делает вино, тренирует национальную сборную, выигрывает Кубки Стэнли, открывает рестораны, строит дома и представляет интересы игроков — нам всем срочно нужно ехать домой», — отметила англоязычный автор КХЛ Джиллиан Кеммерер.
«У Спенсера Найта было плохое начало. Это бывает, но сейчас он выбрал явно неподходящее время. Хотя в прошлом году русские разнесли Канаду на групповом этапе. Всё, что остаётся сделать американцам — это прекратить делать эти забавные глупости, стать злее и выместить злобу на Австрии. В этой сборной России 11 игроков, выбранных в первом и втором раунде драфта НХЛ. Они считались фаворитом группы В до начала турнира, и теперь мы понимаем, почему. Средняя зона — это минное поле, над которым возвышается Аскаров. Гол Фариначчи выглядел как явная атака на вратаря, но его засчитали. Аскаров был наполовину за пределами вратарской зоны, а Берард ударил его перед броском, но просмотра не было и сам вратарь не жаловался. Россия выиграла в этой увлекательной игре, но у США была сильная концовка. Если бы я был тренером американцев, я бы вернул Спенсера Найта в ворота на матчи с Австрией и Чехией. Если у него продолжаться проблемы, то на матч со Швецией нужно ставить Вольфа. Но я уверен, что Найт — лучший вариант, если американцы действительно хотят выиграть золото», — отметил обозреватель Sportings News Стив Курнианос.
«Российская команда меня очень впечатлила. Играют в хорошем темпе, умело владеют шайбой, сводят ошибки к минимуму. Катят все 4 звена. Если Аскаров будет поспокойней “между трубами”, то они будут соперником, которого невероятно трудно обыграть», — отметил скаут FC Hockey Дерек Ноймайер.
Автором одного из самых забавных комментариев стал блогер Джорди, который публикуется на сайте Barstool Sports, где выходит скандальный подкаст Уитни и Биссонетта Spittin' Chiclets. Джорди, как и его упомянутые коллеги, не слишком любит Россию, но в чувстве юмора ему не откажешь.
«Ну что, молодёжный чемпионат мира стартовал, и настало время для США стартовать к мировому превосходству. Надеюсь, у всех был прекрасный рождественский день. Если честно, тот факт, что я до сих пор не сплю и пишу про этот матч — это уже акт героизма. Предполагаю, что будет очень мало голов, потому что у России очень хороший вратарь», — писал Джорди в начале матча, но затем тональность его высказываний резко поменялась.
«Какая бурная ночь для Спенсера Найта. Парень, наверное, всё же пошёл к родителям на рождественский ужин. Выпил там бутылку красного, а потом опрокинул бурбона. Он выглядел так, словно знал, что будет играть только до середины второго периода. Катастрофа, размером с Техас», — отметил блогер. На третий период его уже не хватило — ни одного комментария о заключительной двадцатиминутке он не написал.