Шведские хоккеисты разгромили чехов в матче группового этапа молодежного чемпионата мира

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арвид Костмар (11-я минута), Альбин Сундсвик (30), Эмиль Хейнеман (32), Теодор Нидербах (37), Элмер Содерблом (46), Оскар Бьерселиус (53) и Ноэль Гунлер (58). У проигравших отличился Ян Мышак (11).

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Сборная Швеции в последний раз уступала в матче предварительного раунда молодежного чемпионата мира 31 декабря 2006 года, тогда команда проиграла сборной США в овертайме (2:3). Беспроигрышная серия составляет 53 матча.

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Команды Швеции и Чехии выступают в группе B, где также играют сборные России, Австрии и США. Российские и шведские хоккеисты имеют в активе по три очка, остальные команды не набрали ни одного, сборная Австрии пока не провела ни одного матча на турнире.

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