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01:05 (мск), источник: ТАСС

Тренер вратарей Хабибулин покинул расположение молодежной сборной России из-за смерти отца

ТАСС, 27 декабря. Тренер вратарей молодежной сборной России по хоккею Николай Хабибулин покинул расположение команды в связи со смертью отца. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что исполнять обязанности тренера вратарей на молодежном чемпионате мира, проходящем в Эдмонтоне, будет Рашит Давыдов.

Сборная России провела один матч на молодежном мировом первенстве, в ночь на субботу россияне оказались сильнее команды США — 5:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч российская команда проведет в ночь на 28 декабря против сборной Чехии.

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