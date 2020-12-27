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04:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Канады обновила рекорд по количеству голов за период, установленный в 1999 году

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит встреча молодёжного чемпионата мира 2021 группы A между сборными Канады и Германии.

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Источник: Getty Images/AFP

Идёт третий период, «кленовые листья» ведут в счёте — 16:1.

Как сообщает пресс-служба канадцев в «Твиттере», «кленовые листья», забросив 7 шайб в ворота немецкой сборной во втором периоде, установили новый национальный рекорд по этому показателю. Предыдущее подобное достижение датируется 1999 годом, когда четвертьфинальная встреча МЧМ со сборной Казахстана в Виннипеге (Канада) была завершена со счётом 12:2 (3:0, 5:0, 4:2).

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе сыграют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.

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