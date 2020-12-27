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10:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Страшное унижение немецкого хоккея. Канада забила Германии 16 голов!

Но это не рекорд МЧМ.

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Интересно, о чем сейчас думают звезды немецкой сборной Моритц Зайдер и Лукас Райхел, которые не приехали на МЧМ? О том, что им повезло не стать жертвами такого унижения или о том, что с их участием Германия могла бы все-таки избежать подобного позора? Страшно было смотреть на третьего номера драфта НХЛ-2020 Тима Штютцле и его ярость после пропущенных голов. Или крутейший хит, который явно указывал на то, что он будет биться до конца. Тим по уровню таланта ничем не уступает канадцам, а большинство из них даже превосходит, но что он мог сделать? Наверняка это худший матч в его карьере, который останется в его памяти навсегда.

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Между Германией и Канадой огромная разница в классе, но если ее пытаться показать в численном выражении — это, конечно, намного меньше 14 шайб. Очевидно, что вчерашняя встреча немцев с Финляндией (3:5) выжала из проигравших все силы, так как из-за карантина части команды им пришлось играть в пять защитников и девять нападающих. На первый период сил плюс-минус хватило, чтобы сопротивляться, но затем Германия бросила бороться, а канадцы, почувствовав, что соперник окончательно встал, не стали отказывать себе в шансе улучшить как командную, так и индивидуальную статистику.

Дилан Козенс набрал 6 (3+3) очков, Доусон Мерсер — 4 (2+2), еще пятеро хоккеистов — по 3. Защитники Боуэн Байрам и Джейми Драйсдейл закончили матч с «+8». Всего трое канадцев, включая удаленного в первом периоде до конца матча Брэйдена Шнайдера, закончили игру без очков. На другой стороне — немецкий защитник Симон Гнип с «-9», у Штютцле — «-7».

Канадцы забили множество красивых голов, но вряд ли дикий результат 16:2 стоит оценивать с точки зрения турнирных перспектив что одних, что других. Товарняк с Россией показал, что хозяева очень сильны, но явно не всесильны. А немцы, отдохнув, явно поборются и со словаками, и с швейцарцами, которые тоже рискуют получить от Канады что-то двузначное.

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16:2 — это, кстати, совсем не рекорд МЧМ по разнице шайб. Та же Канада обыграла в 2009-м Латвию 16:0 (вы, скорее, помните наши 14:0 от Евгения Кузнецова и Ко через пару лет после), но еще был суперматч Швеция — Япония (20:1) в 1992-м с 10 очками Петера Форсберга. Но по голам одной команды и это не рекорд. В 1981-м Чехословакия разгромила Австрию — 21:4. И, наверное, к лучшему, что канадцы до двух десятков не добрались. Такого попадания в историю эта сборная Германия явно не заслужила.

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Германия U20
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1:4, 0:7, 1:5
Канада U20
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