«Нас готовили к провокациям от США». Сборная России отдохнула после 1-й победы на МЧМ и потеряла тренера вратарей

После победы над сборной США в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне сборная России следующий игровой день пропускала. Увы, этот день был омрачен грустной новостью:

Ушел из жизни отец олимпийского чемпиона, тренера вратарей молодежной сборной Николая Хабибулина. Специалист покинул расположение команды и отправился домой в Россию. Его обязанности будет выполнять тренер вратарей национальной сборной Рашит Давыдов. Федерация хоккея России выражает соболезнования Николаю Александровичу и окажет ему всестороннюю поддержку.

Официальной информации о том, как именно Давыдов будет работать с голкиперами, пока нет. Но очевидно, что в «пузыре» Эдмонтона представителя штаба первой сборной нет, а значит Давыдов будет помогать Ярославу Аскарову, Артуру Ахтямову и Всеволоду Скотникову удаленно.

Пока сборная Канады громила Германию с неприличным для турнира такого масштаба счетом 16:2, а американцы после поражения от наших отрывались на австрийцах, команда Игоря Ларионова провела тренировку, после которой хоккеисты пообщались со СМИ.

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Максим Грошев, нападающий:

«Эмоции остались положительными. Если сравнивать с прошлым МЧМ, то там я не так много играл. В матче с США было трудновато. Но сделали выводы после игры, готовимся к следующей.

Провокации со стороны США? Это чемпионат мира, все правила хороши. На пятаке могут ткнуть, что-то сказать. Тренер нас к этому готовили, мы понимали, что нужно терпеть и перебарывать.

Условия в этом году необычные, но хорошо, что мы вообще играем. Моя голевая передача? Это был наигранный розыгрыш, знали, кто где будет.

Если говорить о моем переходе в СКА, то я не так много времени провел в новой команде, но там созданы прекрасные условия для подготовки.

В «пузыре» мы можем пересекаться с соперниками, но я ни с кем не общался. Даже не знаю, разрешено это или нет.

Захар Бардаков, нападающий:

«Первая игра турнира, присматриваемся к соперникам. Важно, что победили на старте, подняли планку для себя, надо идти дальше. Дисциплина очень важна. Прошлый год в этом плане показателен, когда в конце финального матча получили удаления. Это связано с провокациями соперника, надо принимать и терпеть. Другого выхода нет.

Чем сильна школа «Витязя»? Это тренерская заслуга, был отличный подбор тренеров. У нас было много разнообразных тренировок, занимались каждый день.

Тренеры дали нам сегодня выспаться, отдохнули после тяжелой игры. Была небольшая тренировка. Сейчас поужинали и будем отдыхать. Посмотрел две игры чехов со словаками и шведами. Но, наверное, сейчас не могу ничего сказать по команде, завтра тренеры нам все расскажут.

Разгромные счета в сегодняшних матчах (Канада обыграла Германию 16:2, Швеция выиграла у чехов — 7:1 — прим. ред.)? Повторить такое точно хочется, но с соперниками более высокого класса. Не только с австрийцами хочется так играть. Уровень тоже имеет значения. Что касается матча Канада — Германия, у немцев есть проблемы, у них 14 человек играет, команда только вышла с карантина. Они не успели восстановиться, матчи через день, а они выложились на игре с финнами.

Не то чтобы я пропагандирую жесткость, но у меня есть габариты, надо ими пользоваться, поэтому играю в такой манере. Когда играешь с соперником жестко, у соперника в голове это закладывается, элемент психологии.