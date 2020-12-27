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10:28 (мск), источник: ТАСС

Сборная США по хоккею забросила 11 безответных шайб в матче молодежного ЧМ с австрийцами

ТАСС, 27 декабря. Сборная США победила команду Австрии со счетом 11:0 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

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Источник: РИА "Новости"
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Голами отметились Дрю Хеллесон (16-я минута), Тревор Зеграс (25, 32), Джон Фариначчи (26), Брендан Бриссон (29, 44), Мэттью Болди (35, 39, 46), Бретт Берард (43) и Сэм Коланджело (50).

Сборная США набрала три очка после двух матчей, в первой игре американцы уступили команде России со счетом 3:5. Австрийцы провели первый матч на турнире. Также в группе B выступают команды Чехии (1 поражение) и Швеции (1 победа).

В следующем матче американцы 29 декабря встретятся с чехами, сборная Австрии в этот же день сыграет со шведами.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

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США U20
11:0
1:0, 6:0, 4:0
Австрия U20
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