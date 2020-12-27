Сборная США по хоккею забросила 11 безответных шайб в матче молодежного ЧМ с австрийцами

Как часто выигрывают в лотерею в России

Сборная США набрала три очка после двух матчей, в первой игре американцы уступили команде России со счетом 3:5. Австрийцы провели первый матч на турнире. Также в группе B выступают команды Чехии (1 поражение) и Швеции (1 победа).