Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.12
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
24.12
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
24.12
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
24.12
Нефтехимик
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
25.12
Локомотив
Сочи
63
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
20:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Белоруссия не примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году

По данным швейцарского издания Watson, Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе из Белоруссии чемпионата мира-2021 года. Планировалось, что матчи турнира примут Минск (Белоруссия) и Рига (Латвия).

Наверх

Источник указывает, что уже начался поиск вариантов альтернативного места проведения чемпионата. Рассматривается вариант, при котором весь турнир пройдет в Латвии, но в Риге есть только одна арена вместимостью не менее 10 тысяч зрителей.

Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Глава ИИХФ Рене Фазель отметил, что в случае возможности допуска зрителей на матчи в ограниченном количестве, большая арена станет важным фактором, чтобы разместить болельщиков на трибуне с соблюдением мер безопасности. В сообщении отмечается что Фазель прилетит в Минск и лично сообщит президенту страны Александру Лукашенко о необходимости перенести чемпионат мира из Белоруссии.

Из-за санкций в отношении российского спорта не рассматривается упоминавшийся ранее вариант с проведением матчей в Санкт-Петербурге. Другие варианты — Прага (Чехия) и Братислава (Словакия), о чем упомянул президент федерации. Фазель также отметил, что ИИХФ не может себе позволить отмену второго чемпионата мира подряд. В 2020 году ЧМ в Швейцарии был отменен из-за коронавируса.

Руководитель ИИХФ также исключает проведение турнира в Скандинавии. В 2022 году турнир примет Финляндия, в 2025 — Швеция. Чемпионат мира-2021 должен пройти 21 мая — 6 июня.

 Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
Самые курьезные шайбы в истории КХЛ
Левандовский стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Василий Уткин: Совершенно не разделяю антипатии к Родченкову
ЦСКА потерпел поражение в единственном матче дня в КХЛ
Ирина Роднина назвала безвкусными костюмы фигуристок на ЧР
Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем его разочаровал Макгрегор
Кихира сделала четверной сальхов на чемпионате Японии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь