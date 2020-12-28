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00:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Финляндии победила команду Швейцарии в матче МЧМ в Канаде

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сборная Финляндии нанесла поражение команде Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы A завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). На гол Аттилио Биаски (4-я минута) финны ответили точным бросками Антона Лунделла (5), Юусо Парссинена (25), Аку Рятю (51) и Каспера Симонтаивала (57).

Сборная Финляндии одержала на турнире вторую победу, команда Швейцарии потерпела второе поражение. В следующем матче финны сыграют со словаками 30 декабря, а швейцарцы днем ранее встретятся с канадцами.

Финляндия U20
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Швейцария U20
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