Сборная Финляндии победила команду Швейцарии в матче МЧМ в Канаде
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сборная Финляндии нанесла поражение команде Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сборная Финляндии нанесла поражение команде Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне.
Встреча группы A завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). На гол Аттилио Биаски (4-я минута) финны ответили точным бросками Антона Лунделла (5), Юусо Парссинена (25), Аку Рятю (51) и Каспера Симонтаивала (57).
Сборная Финляндии одержала на турнире вторую победу, команда Швейцарии потерпела второе поражение. В следующем матче финны сыграют со словаками 30 декабря, а швейцарцы днем ранее встретятся с канадцами.