Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.12
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
24.12
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
24.12
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
24.12
Нефтехимик
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
25.12
Локомотив
Сочи
63
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
08:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии

Сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею.

Наверх
Источник: AFP 2020

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

На 37-й минуте счёт в матче открыл Филип Коффер. Якуб Рыхловски по левому флангу затащил шайбу в зону атаки, скинул в центр, откуда Коффер броском в касание пробил Ярослава Аскарова. На 46-й минуте россияне пропустили второй гол. Мартин Ланг заблокировал бросок Данила Чайки от синей линии, подхватил шайбу, убежал к воротам и броском с кистей поразил дальний угол ворот. Отыграть хотя бы одну шайбу у сборной России не получилось.

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде.

Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.

Во время загрузки произошла ошибка.

На прошлом чемпионате мира команды России и Чехии также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).

Читайте также
Чехия U20
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Россия U20
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Сенсация. Россия проиграла, впервые за 9 лет не забив на МЧМ
Роджер Федерер пропустит Australian Open
ФК ЦСКА назвал лучшего игрока ноября-декабря
Сборная Канады обыграла команду Словакии в матче МЧМ
Месси не будет вести переговоры с иными клубами до конца сезона
Туктамышева не хочет искать оправдания выступлению на ЧР
Футболист «Реала» запросил трансфер после конфликта с Рамосом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь